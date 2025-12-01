Запланована подія 2

Категорія
Транспорт
Дата публікації

Дизель чи електротранспорт: який вибір заощадить мільйони для міста?

Електротранспорт чи дизель: що вигідніше для міського бюджету у 2025 році?

Міста стоять перед вибором: дизель чи електрика? Хоча електротранспорт дорожчий при купівлі, у довгостроковій перспективі він вигідніший. Це підтверджує світова практика. Україна теж рухається в цьому напрямку: Верховна Рада ухвалила законопроєкт (8172), який зобов'язує міста переходити на електробуси і забороняє купувати дизельні автобуси з 2030 року. Детальніше про зміни, що очікуються для громадського транспорту читайте на порталі Delo.ua, онлайн-ресурсі про бізнес, економіку та технології.

TCO: Мільйонна різниця у витратах на паливо

Міста мають орієнтуватися не тільки на ціну покупки, а й на TCO (Total Cost of Ownership): повну вартість володіння транспортом. Цей показник враховує всі витрати за весь час експлуатації. Зокрема паливо, обслуговування, ремонти та щоденну роботу. Зрештою, електротранспорт – це не просто екологічно, а й економічно вигідно для міста.

Електротранспорт економить гроші міста на двох ключових речах: дешевша електроенергія замість дорогого дизелю та менші витрати на обслуговування. Зрештою, це головний аргумент купити електротранспорт. Для порівняння витрат дизельні авто та електробуса:

  • Паливо. Дизельний автобус споживає в середньому 35–40 л/100 км, що обходиться місту більш ніж у 1 млн грн на рік. Для електробуса цей показник становить близько 250–300 тис. грн.
  • Обслуговування. Електробуси значно простіші в обслуговуванні, оскільки не мають зчеплення, коробки передач та витратних матеріалів, властивих двигунам внутрішнього згоряння.

Хоча електробус дорожчий при купівлі, через 10 років експлуатації він виявляється на 15–20% вигіднішим за дизельний. Міжнародні дослідження (McKinsey & Company, 2023) показують, що повна вартість володіння електробусом уже зараз може бути на 2–12% нижчою, ніж у дизельного. На активних маршрутах з великим пробігом інвестиція повністю окуповується за 6–8 років.

Законодавчі обмеження та екологічна стратегія

Український закон визначає майбутнє громадського транспорту: перехід на електрику неминучий. Парламент ухвалив рішення, що з 2036 року на міських маршрутах дозволені лише екологічні види транспорту, тобто електробуси, газові та водневі автобуси. А от дизель буде під забороною. Перехід на електротранспорт відбудеться у декілька етапів:

  • З 1 січня 2028 року. Містам забороняється закуповувати більш як 50% дизельні авто. Принаймні половину кількості транспорту в закупівлях мають складати електробуси або ж автобуси на газу чи водні.
  • З 2030 року. Міста взагалі не зможуть купити дизельні авто.
  • До 2033 року. Частка «чистих» автобусів у парку громадський транспорт має сягати не менш як 50%.
  • Від 2036 року. На міських маршрутах взагалі не має бути дизельні авто.

Проте є і ті , хто критикують закон за те, що він не враховує тролейбуси як варіант екотранспорту. Однак багато хто стоїть на тому, що електробуси стратегічно вигідніші. Вони автономні та можуть їздити будь-якими маршрутами, тоді як тролейбуси прив'язані до проводів і потребують дорогої контактної мережі.

Таким чином, для України перехід на електротранспорт – не данина моді, а економічна необхідність. Так, електробуси дорожчі, але завдяки низьким витратам на електроенергію та обслуговування міста економлять мільйони гривень. А оскільки дизель заборонять з 2036 року, міста, які переходять на електробуси зараз, випереджають час. Тобто вони готові до майбутнього, покращують екологію та сервіс для мешканців.