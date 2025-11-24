Маршрутки проти електробусів: порівняння витрат і вигоди

Українські міста поступово відмовляються від звичних маршруток на користь сучасного електротранспорту. Редакція Delo.ua порівняла реальні витрати та вигоди двох видів транспорту, щоб з'ясувати, чи виправдана ця трансформація та що отримують від неї міста і пасажири.

Що не так з маршрутками: головні проблеми

Маршрутні автобуси викликають чимало нарікань у пасажирів. У переповнених салонах часто неможливо знайти місце для сидіння, відсутні пандуси для людей з обмеженими можливостями, а стан самих транспортних засобів залишає бажати кращого.

Безпека руху також викликає занепокоєння. Водії маршруток часто порушують правила дорожнього руху, намагаючись зробити якомога більше рейсів за день. Зупинка на вимогу у будь-якому місці створює додаткові ризики для інших учасників дорожнього руху.

Електробуси: технологія майбутнього

Електробус – це вид транспорту з електричним двигуном, який може живитися від власної батареї, від контактної мережі або комбінованим способом. Наразі використання електробусів є трендом, який швидко росте у світі.

Електричні автобуси діляться на різні типи залежно від особливостей зарядки. Є моделі з нічною зарядкою, які вдень їздять за маршрутом, а вночі заряджаються в депо протягом до 6 годин з запасом ходу близько 300 км. Існують також електробуси зі швидкою зарядкою на кінцевих зупинках та з динамічною зарядкою під час руху від тролейбусної лінії.

Порівняння експлуатаційних витрат

Зарядка електроенергією значно дешевша, ніж заправка дизельним пальним. За підрахунками експертів, вартість "заправки" електробуса на 100 км пробігу становить близько 150-200 гривень, тоді як дизельний автобус або маршрутка на аналогічній відстані споживає пального на 400-500 гривень.

Технічне обслуговування електротранспорту також виявляється дешевшим. Електродвигун має значно менше деталей, які можуть зламатися, порівняно з двигуном внутрішнього згоряння. Відсутність необхідності міняти масло, фільтри та інші витратні матеріали знижує вартість обслуговування на 30-40%.

Маршрутне таксі, навпаки, потребує частого ремонту через інтенсивну експлуатацію. Середній пробіг маршрутки становить 200-300 км на день, що призводить до швидкого зносу всіх систем транспортного засобу.

Комфорт для пасажирів: відчутна різниця

Якщо послухати водіїв, які працюють з електротранспортом, вони відзначають його маневреність, чудову динаміку при наборі швидкості, плавний розгін і рівність руху. Для пасажирів це означає набагато комфортнішу поїздку без ривків та різких гальмувань.

Електробус працює значно тихіше за дизельні маршрутні автобуси. Крім того, сучасні електробуси обладнані:

системами кондиціонування,

низькою підлогою для зручності людей з обмеженими можливостями,

USB-портами для зарядки гаджетів,

інформаційними табло.

У маршрутці про такий рівень комфорту можна лише мріяти.

Екологічна складова

Використання електричного транспорту загалом знижує шкідливі викиди в атмосферу. Один електробус замінює кілька дизельних маршруток, при цьому не виділяючи жодних вихлопних газів під час руху. Для міст з проблемами забруднення повітря це критично важливий фактор.

За оцінками екологів, заміна 100 маршруток на 30-40 великих електробусів дозволяє знизити викиди CO₂ на 40-50% на аналогічних маршрутах. Крім того, зменшується загальна кількість транспортних засобів на дорогах, що полегшує транспортну ситуацію в містах.

Коли маршрутки зникнуть з українських доріг?

Оптимістичний прогноз, який роблять як у міністерстві, так і експертне середовище: через 5 років більше курсуватимуть автобуси середньої та великої місткості. Проте це залежить від органів місцевого самоврядування та їхньої готовності інвестувати в оновлення транспорту.

За песимістичними прогнозами експертів, якісний міський транспорт українці побачать через 20 років і більше. Все залежить від фінансових можливостей міст, політичної волі місцевої влади та запиту від суспільства.

Досвід українських міст

Дніпро за останні кілька років за бюджетні кошти закупив близько 50 тролейбусів середньою ціною близько 5 мільйонів гривень за одиницю. Місто активно розвиває електротранспорт та поступово витісняє старі маршрутки з центральних маршрутів.

У Львові міськрада підтримала петицію містян щодо відмови від маршруток. Втім, у виконавчій владі визнають, що в короткий термін це зробити неможливо через потребу у великих коштах. Місто шукає баланс між швидкою модернізацією та фінансовими можливостями.

Київ також поступово оновлює парк громадського транспорту, включаючи закупівлю нових автобусів та електробусів. Столиця має амбітні плани щодо створення сучасної транспортної системи європейського рівня.

Що вигідніше для міста

З фінансової точки зору, електробуси вигідніші в довгостроковій перспективі попри високу початкову вартість. Економія на паливі та обслуговуванні окупає інвестиції за 7-10 років експлуатації. Маршрутки здаються дешевшим рішенням, але якщо врахувати всі непрямі витрати, картина змінюється.

Один великий електробус місткістю 80-100 пасажирів замінює 3-4 маршрутні автобуси по 15-20 осіб. Це означає менше транспортних засобів на дорогах, менше заторів та кращу пропускну здатність вулиць. Для міста з населенням понад 500 тисяч осіб це суттєва економія інфраструктурних ресурсів.

Попри вищу початкову вартість та певні технічні виклики, електротранспорт виграє за всіма ключовими параметрами:

економія на експлуатації,

комфорт для пасажирів,

екологічність та довговічність.

Українські міста, які інвестують в електробуси сьогодні, отримають сучасну транспортну систему, яка служитиме десятиліттями та значно покращить якість життя мешканців.