Електробуси й трамваї: що чекає міський транспорт України?

Українські міста стоять на порозі транспортної революції. Електробуси, сучасні трамваї та екологічний транспорт перестають бути футуристичною мрією і поступово стають реальністю. Проте шлях до повноцінного переходу на електротранспорт виявляється складнішим, ніж здавалося спочатку. Читайте на Delo.ua про те, які перспективи чекають на український міський транспорт та чому процес електрифікації відбувається повільніше за очікування.

Електробуси: перспективи та реальність

Електробус це автобус, який їздить на електриці замість дизельного палива. Ніякого гулу мотора, тільки легке гудіння. Є батарейні моделі, які заряджаються в депо за 6-7 годин, і такі, що отримують заряд від тролейбусних ліній прямо на ходу.

Перші кроки у цьому напрямку Україна зробила у 2015 році, коли у Львові концерн "Електронтранс" випустив "Електрон Е19101". Цей електробус бере 100 пасажирів, заряд тримає 200 кілометрів, а коштує 9 мільйонів гривень. Зараз такі моделі тестують у Вінниці, Києві та інших містах.

Львів реалізує кілька проєктів спільно з європейськими партнерами. Вінниця має досвід реальної експлуатації електробусів. У Києві електробуси проходили тестування, але поки що в пріоритеті залишаються дизельні автобуси великої місткості.

Переваги електротранспорту

Електробуси не викидають CO2, що критично для якості повітря в містах. Економія також відчутна: електрика в 5-10 разів дешевша за дизель. Тиша в салоні дозволяє пасажирам комфортно спілкуватися або працювати під час поїздки.

Технологічна гнучкість електробусів дає змогу міняти маршрути без будівництва нової контактної мережі. Батареї витримують 2000-8000 циклів зарядки, що забезпечує 5-8 років роботи. Рекуперація при гальмуванні повертає до 15% енергії в батарею.

Що заважає масовому впровадженню

Експерт у сфері транспорту, представник компанії "Авто-Регіон" Микита Гайдамаха наголошує, що головною перешкодою для масового переходу лишається висока стартова вартість. Електробус коштує у 1,5-2 рази дорожче за дизельний аналог.

Міста не можуть фінансувати закупівлі самостійно, тому ключову роль відіграють донорські програми, зокрема ЄБРР, ЄІБ та інші фонди. Без їхньої участі оновлення транспорту лишається малоймовірним.

Батареї в мороз втрачають до 20% заряду. У спеку кондиціонер з'їдає значну частину енергії, що змушує частіше заїжджати в депо. Зарядних станцій в Україні критично мало, тоді як у Китаї їх тисячі.

Проблема тендерів

Практика показує, що навіть за наявності фінансування процес часто блокується. Тендери на закупівлю електробусів за кошти Європейського інвестиційного банку у Харкові та Запоріжжі неодноразово оголошувалися, але завершувались без результату через надто складні чи обмежувальні умови участі.

Це свідчить про потребу адаптувати тендерні вимоги до реалій ринку. Без зміни підходів у тендерах, фінансуванні та логістиці екологічний транспорт не стане нормою для українських міст.

Трамваї майбутнього: амбітні проєкти

Паралельно з електробусами розвивається трамвайна інфраструктура. У межах програми комплексного відновлення Київщини планують запустити трамвайне сполучення між Києвом, Бучею, Гостомелем та Блиставицею вже до 2027 року.

Програму розробила КМВА у партнерстві з Департаментом містобудування та архітектури Київської ОДА. За рішенням Київської облради, ця програма передбачає створення принципово нового маршруту, що з'єднає столицю з приміськими населеними пунктами.

Переваги трамвайного сполучення

Новий маршрут має зменшити навантаження приватних маршруток на дорогу, яка з'єднує Бучу з Києвом. Це сприятиме покращенню трафіку на цій ділянці та зробить поїздки комфортнішими для жителів регіону.

Трамваї мають значно більшу пасажиромісткість порівняно з автобусами та не створюють заторів на дорогах. Електрична тяга робить їх екологічними, а фіксовані маршрути забезпечують передбачуваність руху.

Новий напрямок може стати великим інфраструктурним проектом і сприятиме розвитку регіону. Поєднання столиці з приміськими містами трамваєм створить передумови для розвитку приміської зони як альтернативи житлу в центрі Києва.

Законодавча підтримка

У 2022 році Верховна Рада проголосувала за закон, щоб до 2030 року половина автобусів у великих містах були електричними. Це амбітна мета, що вимагає системних змін на всіх рівнях.

Проте законодавча норма сама по собі не гарантує результату. Потрібні конкретні кроки з боку місцевої влади, інвестиції в інфраструктуру та зміна підходів до організації тендерів.

Де купити електробуси

Львівський "Електрон Е19101" можна замовити у концерну "Електронтранс" з запасом ходу 200-320 кілометрів і ціною від 9 мільйонів гривень. Сервіс поруч, запчастини доступні.

Китайські BYD чи Skywell продають дилери від 7 мільйонів гривень, але доставка може зайняти 2-3 місяці. Європейські Solaris чи Otokar коштують від 10 мільйонів, але якість відповідає преміум стандартам.

У 2019 році Київ домовився з Skywell про спільне виробництво. У Луцьку "Богдан Моторс" тестував моделі з батареями на 3000 циклів. В Одесі переробили старий тролейбус за 3,5 мільйона гривень, що утричі дешевше за новий електробус.

Реалістичні перспективи

Заміна дизельних автобусів на електробуси в українських містах є цілком реалістичним, але поступовим процесом, який вимагає часу, інвестицій і стратегічного підходу. Фахівці наголошують, що без системних змін очікувати швидкого переходу не варто.

Електробуси приваблюють низькими витратами на експлуатацію: дешевшою електроенергією, меншими витратами на техобслуговування та повною відсутністю викидів. Це робить їх стратегічною альтернативою дизельному транспорту, особливо в міських умовах.

Трамвайні проєкти, як сполучення Києва з Бучею, демонструють амбітність планів місцевої влади. Якщо ці ініціативи будуть реалізовані вчасно, це може стати взірцем для інших регіонів України.