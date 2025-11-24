Чи дадуть школярам і студентам безкоштовний проїзд?

Питання безкоштовного проїзду для учнів та студентів традиційно викликає жваві дискусії напередодні літніх канікул. Редакція Delo.ua з'ясувала, чи зможуть школярі та студенти їздити у громадському транспорті безплатно влітку 2026 року та які пільги їм доступні.

Літні канікули: платний проїзд для школярів

Із 1 липня до 31 серпня учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безкоштовний проїзд в громадському транспорті для школярів діє лише під час навчального року: з 1 вересня до 1 липня відповідно до рішення Київської міської ради.

Така практика існує вже кілька років поспіль і пов'язана з бюджетними можливостями міста. Під час канікул пасажиропотік змінюється, багато школярів виїжджають з міста, тому міська влада обмежила період дії безплатного проїзду виключно навчальним роком.

Пільгові умови: знижка 75% на проїзні

У липні та серпні школярі можуть скористатися значною знижкою на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту. Знижка 75% діє на всі види проїзних, що дозволяє суттєво заощадити сімейний бюджет під час канікул.

Придбати пільгові проїзні можна через застосунок "Київ Цифровий", в терміналах самообслуговування, касах КП "Київський метрополітен" на станціях "Видубичі 1", "Почайна 1" та "Вокзальна", через сайт КП "ГІОЦ" або в додатку EasyPay.

Вартість пільгових проїзних для учнів

Згідно з розпорядженням КМДА № 399 від 05.03.2020, вартість пільгових проїзних квитків для учнів денної форми навчання становить:

325 гривень – проїзний без обмеження поїздок на місяць;

162,50 гривень – проїзний без обмеження поїздок на другу половину місяця;

72,50 гривень – проїзний на 46 поїздок на місяць;

97,50 гривень – проїзний на 62 поїздки на місяць;

143,75 гривень – проїзний на 92 поїздки на місяць;

192,50 гривень – проїзний на 124 поїздки на місяць.

Важливо зазначити, що учні також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому разі знижка 75% не застосовується. Тому для регулярних поїздок значно вигідніше купувати місячні або напівмісячні проїзні.

Студенти та безкоштовний проїзд: чи є пільги

На відміну від школярів, які мають безкоштовний проїзд під час навчального року, студенти вищих навчальних закладів такої пільги не отримують. Студентський квиток не дає автоматичного права на безплатне користування громадським транспортом у Києві.

Проте окремі категорії студентів можуть розраховувати на пільги. Зокрема, курсанти вищих військових навчальних закладів користуються правом безоплатного проїзду під час навчального року – з 1 вересня до 30 червня. У літній період з 1 липня до 31 серпня це право втрачається, як і у школярів.

Для звичайних студентів цивільних університетів та коледжів студентський статус не передбачає знижок на проїзд у столичному громадському транспорті. Вони сплачують повну вартість квитків або проїзних на загальних підставах.

Тож безкоштовний проїзд для школярів у Києві залишається привілеєм виключно навчального року. У липні та серпні учні платять за транспорт, але зі значною знижкою 75% на проїзні квитки.