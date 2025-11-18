Де в Україні найкращий громадський транспорт?

Міста, які роблять ставку на розвиток та модернізацію, швидко вириваються вперед у рейтингах комфорту. Це стратегічний вибір, оскільки розвинений пасажирський транспорт зменшує затори, покращує екологічну ситуацію та підвищує економічну активність містян. Детальний огляд стратегій модернізації та інвестицій у комунальний транспорт читайте на порталі Delo.ua , онлайн-виданні про бізнес, економіку та технології.

Лідери за зручністю пасажирського транспорту: ТОП-10 міст 2025

За даними досліджень і локальних рейтингів, низка українських міст демонструє системний прогрес у розвитку пасажирського транспорту. Вони інвестують у рухомий склад, впроваджують цифрові технології та створюють пріоритет для громадського руху.

Львів: лідер інклюзивності та електротранспорту

Місто посідає одну з найвищих позицій. Цьому сприяє модернізований трамвайний парк, велика кількість низькопідлогових тролейбусів та синхронізація наземного транспорту. Розвинена мережа трамваїв робить місто прикладом системного підходу до перевезень.

Київ: найбільша і найскладніша транспортна система

Столиця виділяється масштабною мережею метро, розвантаженими трамвайними коридорами та електронним квитком.

Незважаючи на високі навантаження, громадський транспорт у Києві залишається найбільш різноманітним за видами громадського транспорту: від автобусів до міської електрички.

Вінниця: системність і дисципліна маршрутів

Місто стабільно входить у топ рейтингу. Причина — впорядкована робота трамваїв, іноземні закупівлі рухомого складу та якісна робота диспетчеризації. Вінниця — один із прикладів, де громадському транспорту дійсно довіряють.

Луцьк: новий фаворит із сучасним тролейбусним парком

Луцьк у 2025 році увійшов до четвірки міст з найзручнішим громадським транспортом. Тут закупили десятки нових тролейбусів, впорядкували графіки та зробили зупинки більш доступними.

Дніпро: місто інфраструктурної модернізації

Дніпро інвестує у великі автобуси та оновлення тролейбусних маршрутів. Також місто працює над цифровими сервісами та впровадженням електронного квитка, що робить види громадського транспорту зручнішими для щоденних поїздок.

Хмельницький: збалансована мережа маршрутів

Місто демонструє хорошу якість руху тролейбусів, регулярні інтервали та чіткі графіки. Хмельницький вирізняється стабільністю, на яку звертали увагу респонденти у дослідженні Хмарочоса.

Івано-Франківськ: ставка на електротранспорт

Місто активно оновлює тролейбусний парк та впроваджує проєкти сталої мобільності. Мережа пасажирського транспорту стала більш зручною, а маршрути – логічно пов’язаними.

Тернопіль: електронний квиток і чітка маршрутна карта

Тернопіль був одним із перших українських міст, що запровадили повноцінну систему електронної оплати. Це підвищило дисципліну серед перевізників та зробило комунальний транспорт передбачуванішим.

Чернівці: розвиток тролейбусів та оптимізація маршрутів

Чернівці поступово модернізують тролейбусний парк і відмовляються від хаотичних приватних маршруток. У місті покращилася регулярність та стан рухомого складу.

Черкаси: стабільність та інвестиції у нові тролейбуси

Черкаси також увійшли до топ-10 завдяки оновленій мережі наземного транспорту та впровадженню програм модернізації зупинок.

Перспективи та ключові тенденції розвитку

Українські міста все впевненіше рухаються до європейської моделі мобільності. Успішні стратегії ґрунтуються на електрифікації та повному оновленні рухомого складу.

Міста, такі як Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ, також поступово підвищують стандарти пасажирського транспорту, інвестуючи у нові тролейбусні маршрути та закуповуючи сучасні автобуси.

Ключові тенденції, які визначатимуть якість громадського транспорту у найближчі роки:

Повний перехід на електротранспорт. Заміна дизельних автобусів на електробуси, розширення тролейбусних та трамвайних мереж. Пріоритет для громадського руху. Створення та розширення виділених смуг, що гарантує швидкість комунального транспорту . Єдина система оплати. Впровадження муніципального електронного квитка, який діє на всі види громадського транспорту та спрощує пересадки. Модернізація рейкових систем. Капітальний ремонт старих трамвайних колій та закупівля сучасних трамваїв.

Розвиток громадського транспорту – це пряма інвестиція у якість життя, екологію та економічний потенціал міста. Лідерами в Україні залишаються Львів, Київ, Вінниця та Луцьк, які демонструють, що системний підхід та інвестиції в пасажирський транспорт є пріоритетом.