Через зниження податків ціни на бензин для українців знизилися, однак у деяких регіонах АЗС змушені торгувати собі на збиток, — експерт

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляє, що хоча зниження податків і призвело до здешевлення палива для українців, але через подорожчання логістики та держрегулювання мережі АЗС у центрі та на сході України змушені торгувати собі на збиток. Про це Куюн написав у Facebook.

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"У середині березня уряд обнулило акцизний збір і знизило з 20% до 7% ПДВ на моторні палива. Діаграма ілюструє ефект цього рішення: на сьогоднішній день бензин дешевше за розрахункову ціну з податками на 13,34 грн/л, дизпаливо — на 11,83 грн/л. Без цього дизпаливо сьогодні було б на стелі впритул до 50 грн/л. За моїми оцінками, українські споживачі заощаджуватимуть понад 4,5 млрд грн щомісяця", — пише Куюн.

При цьому згідно з розрахунками за формулою Мінекономіки, що використовується для вищенаведеної динаміки, середня собівартість постачання за останній місяць становить 30,22 та 34,53 грн/л відповідно за бензин А-95 та ДП. Водночас регульована ціна на АЗС – 33,53 та 37,43 грн/л.

А торгова націнка мереж АЗС становить 3,31 та 2,90 грн/л. Якщо прибрати 2 грн/л витрат на реалізацію (зарплата, енергоресурси, вторинна логістика), то розрахунковий чистий прибуток мережі складе 1,31 та 0,9 грн/л за звичайним паливом та 1,65-1,8 грн/л на преміальних видах пального.

Куюн зазначає, що цей розрахунок справедливий, по-перше, при постачанні залізничних партій, по-друге, при реалізації у західних областях. Для східних, південних та центральних областей до цих розрахунків слід додати 1 грн/л транспортування бензовозом.

"Але важлива ремарка. Розрахунок вартості імпорту гіпотетичний, тому що фізично потрібних обсягів немає. В даний час імпорт почали головним чином три-чотири національні мережі, але в дуже обмежених обсягах. Більш реальними для ринку центру, сходу та півдня є оптові пропозиції по старим запасам за ціною 35 грн/л на бензин і 40-42 грн/л на ДП. Тому в цих регіонах власник невеликої мережі отримує "гіпотетичний" нуль, а реально мінус у 5-6 грн на літрі", — пише експерт.

За його словами, дрібні та середні регіональні мережі змушені зупинятися, що призводить до швидкого розорення станцій національних операторів, які теж не мають запасів палива та змушені запроваджувати додаткові обмеження. Звичайним є явище, коли паливо є тільки для силових структур, муніципалітету, а також корпоративних клієнтів (яким теж почали вводити ліміти).

"Ситуація різко погіршилася після зупинки Кременчуцького НПЗ і потребує оперативних дій з боку уряду. Поки все залишається як є, фактично зупинено контрактування нових обсягів, які через складну європейську логістику та українську бюрократію йдуть дуже повільно", — зазначає експерт.

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод, який забезпечував понад третину всього ринку українського палива.