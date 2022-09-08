Щодня через черги на кордоні Україна втрачає до 60 млн грн – Мінінфраструктури

На польсько-українському кордоні, а саме на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин", утворилися черги із вантажівок, які розтягуються на десятки кілометрів. Враховуючи, що через цей пункт пропуску виїжджає майже 40% усього експорту на польському кордоні, це призводить до збитків, які, за даними митниці, становлять до 60 млн грн на добу.

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Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Через черги на пункті пропуску водії влаштували страйк і погрожують перекрити дороги ще й у пунктах пропуску "Гребенне-Рава Руська" та "Медика-Шегині".

Графік: Facebook Mustafa Nayyem

Мінінфраструктури провело низку переговорів, в тому числі з польськими колегами, та напрацювало варіанти рішення проблеми.

"Першим пунктом ми пропонуємо розглянути можливість сортування вантажів по групах товарів, що спростить процедуру прийняття вантажу. Пропонується також не проводити заходи санітарного контролю при ввезенні ріпаку. Це 40-50% вантажу, який проходить такий контроль", — сказав Найєм.

Також пропонується відкрити нові місця перетину для виїзду порожнього транспорту.

"Збільшити пропускну здатність пунктів вдасться, якщо польська сторона перестане враховувати порожні вантажівки в кількість оформлених за зміну. Оптимальним рішенням стало б збільшення кількості вантажівок, що перетинають кордон з 300 до 500 на добу", - додав Найєм.

Графік: Facebook Mustafa Nayyem

Він додав, що Україна у найкоротші терміни готова підготувати і відкрити для позачергового виїзду пустих вантажівок з України до Польщі пункти пропуску “Грушів-Будомєж”, “Угринів - Долгобичув” та “Смільниця-Кросцєнко”. Але для цього потрібна згода і дії від польської сторни.

Раніше Найєм заявляв, що причиною збереження багатокілометрових черг з вантажівок на україно-польському кордоні, попри пришвидження роботи української митниці, є значне сповільнення роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль.