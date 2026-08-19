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Рада проголосовала за новый Таможенный кодекс: что изменится для бизнеса и импортеров
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №15450, предусматривающий принятие нового Таможенного кодекса Украины. Документ разработан для гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского союза.
Как сообщает Delo.ua, об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады
Законопроект адаптирует украинские таможенные правила, терминологию и стандарты безопасности к требованиям Евросоюза и является решающим шагом для вступления Украины в Таможенный союз ЕС.
По словам министра финансов Сергея Марченко, принятие нового кодекса является одним из условий получения макрофинансовой помощи (Ukraine Support Loan), что позволит привлечь в госбюджет 1,5 млрд евро для покрытия ключевых расходов.
Проект нового Кодекса построен по логике европейского таможенного законодательства и насчитывает 781 статью. Вступление в силу запланировано с 1 декабря 2027 года – бизнес и таможня получат время на адаптацию, а переход на новые электронные системы завершится поэтапно к концу 2029 года.
Основные нововведения
- Терминология и подходы ЕС. Полный переход на таможенную терминологию Европейского Союза, внедрение системы авторизаций и таможенных процедур, а также европейского подхода к принятию решений, декларированию, таможенному долгу, гарантиям и освобождениям от уплаты пошлины.
- Непрерывность для бизнеса. Действующие бессрочные авторизации продолжат действовать, а срочные будут действовать до истечения срока. Компании со статусом авторизованного экономического оператора (АЭО) сохранят преимущества доверенного партнера таможни: меньший объем физического и документального контроля, первоочередное оформление, а в перспективе взаимное признание статуса таможенными органами других стран.
- "Право быть услышанным". Вводится процедура, согласно которой бизнес сможет доказать обоснованность своей таможенной стоимости еще до принятия таможней формального решения, которое должно уменьшить количество судебных споров.
- Полная цифровизация. Кодекс закрепляет обмен данными между бизнесом и таможней через электронное "единственное окно", куда разрешительные документы других органов будут поступать автоматически. Для предпринимателей это означает меньше бумаги, личных визитов в таможню и пространство для субъективных решений, а значит, и меньшие коррупционные риски.
- Прозрачное обжалование решений. Закрепляется четкий порядок обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов – сначала в орган высшего уровня, а при необходимости в суд согласован с Законом Украины "Об административной процедуре".
- Сохраненные льготы. Проект полностью сохраняет действующие льготы по налогообложению ввозной пошлиной, в частности, для поддержки обороноспособности, энергетики и оказания гуманитарной помощи. На период военного положения и год после его завершения сохранены и пороговые значения освобождения от таможенной пошлины для товаров в багаже граждан (до 500 евро/50 кг наземным транспортом и до 1000 евро/50 кг авиатранспортом).
- Оперативно-розыскные возможности таможни. Кодекс предусматривает наделение таможенных органов оперативными и следственными полномочиями – практика, распространенная в 25 странах-членах ЕС. Эти нормы не вступят в силу одновременно с принятием Кодекса: критерии и пределы полномочий таможенников будут отдельно определены в изменениях в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы после консультаций с прокуратурой, бизнесом и экспертами.
Законопроект принят за основу. Все предложения народных депутатов Украины будут проработаны при подготовке его ко второму чтению.
Зачем Украине новый Таможенный кодекс?
- состоится синхронизация таможенных процедур с процедурами, введенными в ЕС, что значительно упростит и ускорит торговлю со странами-членами ЕС, снижая затраты на бизнес;
- компании могут оптимизировать свои производственные и логистические цепи, поскольку им не нужно учитывать разные подходы в применении таможенных процедур.
- новая версия Таможенного кодекса должна принести бизнесу упрощение процедур через электронные декларации и статус авторизованных экономических операторов, что должно снизить расходы на таможенные операции и ускорить таможенные процедуры, стимулируя экспорт и импорт;
- позволит предпринимателям работать по нормам ЕС и получать те же льготы, которые имеет европейский бизнес.
Напомним, 22 августа 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, который приближает Украину к полному применению таможенного законодательства ЕС и позволит бизнесу адаптироваться к обновленным правилам перед переходом в новый Таможенный кодекс.