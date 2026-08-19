Рада проголосовала за новый Таможенный кодекс: что изменится для бизнеса и импортеров

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №15450, предусматривающий принятие нового Таможенного кодекса Украины. Документ разработан для гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского союза.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады

Законопроект адаптирует украинские таможенные правила, терминологию и стандарты безопасности к требованиям Евросоюза и является решающим шагом для вступления Украины в Таможенный союз ЕС.

По словам министра финансов Сергея Марченко, принятие нового кодекса является одним из условий получения макрофинансовой помощи (Ukraine Support Loan), что позволит привлечь в госбюджет 1,5 млрд евро для покрытия ключевых расходов.

Проект нового Кодекса построен по логике европейского таможенного законодательства и насчитывает 781 статью. Вступление в силу запланировано с 1 декабря 2027 года – бизнес и таможня получат время на адаптацию, а переход на новые электронные системы завершится поэтапно к концу 2029 года.

Основные нововведения

Терминология и подходы ЕС. Полный переход на таможенную терминологию Европейского Союза, внедрение системы авторизаций и таможенных процедур, а также европейского подхода к принятию решений, декларированию, таможенному долгу, гарантиям и освобождениям от уплаты пошлины.

Полный переход на таможенную терминологию Европейского Союза, внедрение системы авторизаций и таможенных процедур, а также европейского подхода к принятию решений, декларированию, таможенному долгу, гарантиям и освобождениям от уплаты пошлины. Непрерывность для бизнеса. Действующие бессрочные авторизации продолжат действовать, а срочные будут действовать до истечения срока. Компании со статусом авторизованного экономического оператора (АЭО) сохранят преимущества доверенного партнера таможни: меньший объем физического и документального контроля, первоочередное оформление, а в перспективе взаимное признание статуса таможенными органами других стран.

Действующие бессрочные авторизации продолжат действовать, а срочные будут действовать до истечения срока. Компании со статусом авторизованного экономического оператора (АЭО) сохранят преимущества доверенного партнера таможни: меньший объем физического и документального контроля, первоочередное оформление, а в перспективе взаимное признание статуса таможенными органами других стран. "Право быть услышанным". Вводится процедура, согласно которой бизнес сможет доказать обоснованность своей таможенной стоимости еще до принятия таможней формального решения, которое должно уменьшить количество судебных споров.

Вводится процедура, согласно которой бизнес сможет доказать обоснованность своей таможенной стоимости еще до принятия таможней формального решения, которое должно уменьшить количество судебных споров. Полная цифровизация. Кодекс закрепляет обмен данными между бизнесом и таможней через электронное "единственное окно", куда разрешительные документы других органов будут поступать автоматически. Для предпринимателей это означает меньше бумаги, личных визитов в таможню и пространство для субъективных решений, а значит, и меньшие коррупционные риски.

Кодекс закрепляет обмен данными между бизнесом и таможней через электронное "единственное окно", куда разрешительные документы других органов будут поступать автоматически. Для предпринимателей это означает меньше бумаги, личных визитов в таможню и пространство для субъективных решений, а значит, и меньшие коррупционные риски. Прозрачное обжалование решений. Закрепляется четкий порядок обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов – сначала в орган высшего уровня, а при необходимости в суд согласован с Законом Украины "Об административной процедуре".

Закрепляется четкий порядок обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов – сначала в орган высшего уровня, а при необходимости в суд согласован с Законом Украины "Об административной процедуре". Сохраненные льготы. Проект полностью сохраняет действующие льготы по налогообложению ввозной пошлиной, в частности, для поддержки обороноспособности, энергетики и оказания гуманитарной помощи. На период военного положения и год после его завершения сохранены и пороговые значения освобождения от таможенной пошлины для товаров в багаже граждан (до 500 евро/50 кг наземным транспортом и до 1000 евро/50 кг авиатранспортом).

Проект полностью сохраняет действующие льготы по налогообложению ввозной пошлиной, в частности, для поддержки обороноспособности, энергетики и оказания гуманитарной помощи. На период военного положения и год после его завершения сохранены и пороговые значения освобождения от таможенной пошлины для товаров в багаже граждан (до 500 евро/50 кг наземным транспортом и до 1000 евро/50 кг авиатранспортом). Оперативно-розыскные возможности таможни. Кодекс предусматривает наделение таможенных органов оперативными и следственными полномочиями – практика, распространенная в 25 странах-членах ЕС. Эти нормы не вступят в силу одновременно с принятием Кодекса: критерии и пределы полномочий таможенников будут отдельно определены в изменениях в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы после консультаций с прокуратурой, бизнесом и экспертами.

Законопроект принят за основу. Все предложения народных депутатов Украины будут проработаны при подготовке его ко второму чтению.

Зачем Украине новый Таможенный кодекс?

состоится синхронизация таможенных процедур с процедурами, введенными в ЕС, что значительно упростит и ускорит торговлю со странами-членами ЕС , снижая затраты на бизнес;

, снижая затраты на бизнес; компании могут оптимизировать свои производственные и логистические цепи , поскольку им не нужно учитывать разные подходы в применении таможенных процедур.

, поскольку им не нужно учитывать разные подходы в применении таможенных процедур. новая версия Таможенного кодекса должна принести бизнесу упрощение процедур через электронные декларации и статус авторизованных экономических операторов, что должно снизить расходы на таможенные операции и ускорить таможенные процедуры, стимулируя экспорт и импорт;

позволит предпринимателям работать по нормам ЕС и получать те же льготы, которые имеет европейский бизнес.

Напомним, 22 августа 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, который приближает Украину к полному применению таможенного законодательства ЕС и позволит бизнесу адаптироваться к обновленным правилам перед переходом в новый Таможенный кодекс.