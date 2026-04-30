"Укрзалізниця" повністю оцифрує ремонти вантажних вагонів: як працюватиме новий сервіс із 1 травня

УЗ
УЗ запускає єдиний цифровий сервіс для ремонту вагонів / Depositphotos

З 1 травня 2026 року “Укрзалізниця” переводить у повноцінний режим роботу цифровий сервіс автоматизованого розподілу ремонту вантажних вагонів. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу перевізника.

Відтепер увесь цикл взаємодії між перевізником та власниками рухомого складу — від подання заявки до фінальної оплати — відбуватиметься виключно в онлайн-форматі. 

Головна мета впровадження системи — мінімізація людського фактора, усунення корупційних ризиків та підвищення ефективності використання депо. Автоматизація дозволить скоротити час простою вагонів та зробити процес черговості прозорим.  

Три кроки до оновленого вагона

Щоб відремонтувати вагони на потужностях Укрзалізниці, необхідно пройти онлайн три етапи:

  • Планування і договір (уже працює). У системі публікується інформація про доступні потужності, тарифи та умови. Власник вагона подає електронну заявку з річним планом ремонтів, після чого сторони підписують договір про надання послуг із ремонту вантажних вагонів онлайн із використанням КЕП.
  • Формування заявки та ремонт (з 1 травня). Клієнт здійснює передоплату, подає заявку, самостійно обравши виробничий підрозділ для отримання послуги, після чого вагони прямують на ремонт. Усі роботи виконуються за автоматично сформованою чергою.
  • Завершення і розрахунки. Після ремонту через систему формуються акти виконаних робіт та всі необхідні документи із накладанням КЕП. Вони стають доступними в електронному кабінеті замовника, після чого відбувається фінальний розрахунок.

"Клієнти отримують повністю цифровий процес без паперових документів: договір, заявки, відстеження ремонту та всі розрахунки — в одному сервісі. Кожному автоматично створюється особовий рахунок, а договори можна продовжувати онлайн", — наголосили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, нещодавно “Укрзалізниця” отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених у 2026 році в Україні. Це початок масштабного оновлення парку в межах контракту на 100 вагонів загальною вартістю близько 6,5 млрд грн.

Автор:
Тетяна Бесараб