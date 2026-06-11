На Тернопільщині відкриють рух ділянкою траси після ремонту мосту

У Тернопільській області 12 червня о 12:00 відкриють рух для всіх видів транспорту ділянкою автомобільної дороги Н-02 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка. Проїзд цією ділянкою був закритий майже два місяці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Агентство відновлення.

На півночі Тернопільщини завершили ремонт мосту на км 45+402. Штучна споруда, збудована у 1947 році, перебувала в аварійному стані та потребувала термінового відновлення.

Після ремонту проїзд між Кременцем і Почаєвом знову буде доступний для всіх видів транспорту.

У межах робіт дорожники провели земляні роботи, відновили дорожній одяг, укріпили конструктивні елементи мосту та встановили бар’єрне огородження для підвищення безпеки руху.

У 2025 році фахівці ДП "Дорожній науково-технічний центр" за результатами обстеження визнали міст аварійним — 5-й експлуатаційний стан. Через це було встановлено обмеження руху для транспорту вагою понад 3,5 тонни.

В Агентстві відновлення зазначають, що подальша експлуатація споруди без ремонту становила ризик для учасників дорожнього руху.

Аварійні ремонтні роботи стартували 31 березня. Рух вдалося відновити майже на три тижні раніше запланованого терміну: замість 1 липня проїзд відкриють 12 червня.

Відновлення руху на цій ділянці важливе для транспортного сполучення на півночі Тернопільської області, зокрема між Кременцем і Почаєвом, а також для перевізників і місцевого бізнесу.

Додамо, на автомобільних дорогах державного значення завершено основний етап планових ремонтних робіт. З початку 2026 року дорожники ліквідували пошкодження покриття на площі майже 14 млн кв. м, що стало найвищим показником від початку повномасштабної війни.