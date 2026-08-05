В Україні сповільнилися продажі молочних продуктів: що буде з цінами восени

В Україні сповільнюється попит на молочні продукти.Одночасно зростають витрати на пальне, електроенергію, логістику та пакування, що створює передумови для підвищення цін на молочну продукцію на 5–10% до кінця літа та в осінньо-зимовий період.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Причини падіння попиту

За даними аналітиків, українські торгові мережі фіксують зниження темпів продажів продуктів харчування. В країні вичерпалися ключові чинники, які раніше підтримували високу купівельну активність споживачів, у тому числі високі інфляційні очікування, підвищення заробітних плат та бюджетні виплати з використанням міжнародної фінансової підтримки.

Додатковим фактором зниження попиту став дефіцит робочої сили, з яким зіштовхнулися 69% українських компаній. Брак працівників виник внаслідок мобілізації та вимушеної еміграції громадян. Зменшення кількості працездатних споживачів усередині країни безпосередньо призвело до сповільнення попиту на молочну продукцію.

Динаміка цін на кисломолочні продукти

Вартість основних молочних позицій у магазинах зараз становить:

пастеризоване молоко 2,6% у плівці коштує в середньому 48,76 грн/кг (+0,9% за місяць), а у пляшці — 67,00 грн/кг (+1% за місяць);

кефір 2,5% у плівці вартує 59,53 грн/кг (+1,3%), а у пляшці — 79,19 грн/кг (-0,3%);

сметана 15% у стаканах коштує 194,31 грн/кг (+0,8%), а у плівці — 157,17 грн/кг (+1,03%);

питний йогурт коштує 125,98 грн/кг (+1,96%), а ложкові варіанти — 176,78 грн/кг (-0,7%);

кисломолочний сир 9% продається по 295,09 грн/кг (-2,5%).

Вартість масла та твердих сирів

Вершкове масло 72,5–73% українського виробництва в середньому коштує 592,09 грн/кг (-1,3% за місяць), тоді як імпортне масло коштує 1170,00 грн/кг, що на 98% дорожче. Вартість масла залишається стабільною через перевищення пропозиції над попитом.

Ситуація в сегменті твердих сирів залежить від сорту:

сир "Український" коштує 607,26 грн/кг (-4% за місяць);

сир "Голландський" продається по 627,28 грн/кг (+0,4%);

український "Маасдам" коштує 781,21 грн/кг (+3,6%), тоді як імпортний аналог Kroon дешевший на 32% (529,00 грн/кг);

сир "Гауда" коштує 591,66 грн/кг (-4%);

українська "Моцарелла" продається по 574,24 грн/кг, а імпортна марка ARO — 669,00 грн/кг (дорожче на 17%).

Конкуренція з імпортом

Зростання поставок європейських сирів посилило конкуренцію на ринку. Вони часто дешевші за українські аналоги, що змушує вітчизняні підприємства скорочувати виробництво. Собівартість продукції додатково зростає через високу ціну дизельного пального, електроенергії та пакувальних матеріалів, вартість яких прив'язана до курсу долара або євро.

Прогноз цін

На думку аналітиків ринку, ціни на вершкове масло в Україні найближчим часом залишатимуться без суттєвих змін. Головна причина — пропозиція продукції на ринку перевищує наявний попит, а можливості для реалізації надлишків обмежені. Експорт масла до країн-членів ЄС залишається економічно невигідним для більшості українських виробників. При цьому цінники на внутрішньому ринку не покривають повністю витрати виробників на його виготовлення.

"Молочна галузь працює в умовах зростання виробничих витрат, що створює передумови для перегляду цін на молочну продукцію. В Україні ймовірне подорожчання молочної продукції на 5-10% до кінця літа та восени-взимку", — зазначають в АВМ.

Нагадаємо, у червні 2026 року експорт української молочної продукції скоротився на 23% у натуральних обсягах, а грошова виручка впала на 31% відносно травня.