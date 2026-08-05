В Украине замедлились продажи молочных продуктов: что будет с ценами осенью

В Украине замедляется спрос на молочные продукты. Одновременно растут расходы на топливо, электроэнергию, логистику и упаковку, что создает предпосылки для повышения цен на молочную продукцию на 5–10% к концу лета и в осенне-зимний период.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Причины падения спроса

По данным аналитиков, украинские торговые сети фиксируют понижение темпов продаж продуктов питания. В стране исчерпались ключевые факторы, ранее поддерживавшие высокую покупательскую активность потребителей, в том числе высокие инфляционные ожидания, повышение заработных плат и бюджетные выплаты с использованием международной финансовой поддержки.

Дополнительным фактором понижения спроса стал дефицит рабочей силы, с которым столкнулись 69% украинских компаний. Нехватка работников возникла в результате мобилизации и вынужденной эмиграции граждан. Уменьшение количества трудоспособных потребителей внутри страны напрямую привело к замедлению спроса на молочную продукцию.

Динамика цен на кисломолочные продукты

Стоимость основных молочных позиций в магазинах сейчас составляет:

пастеризованное молоко 2,6% в пленке стоит в среднем 48,76 грн/кг (+0,9% в месяц), а в бутылке - 67,00 грн/кг (+1% в месяц);

кефир 2,5% в пленке стоит 59,53 грн/кг (+1,3%), а в бутылке – 79,19 грн/кг (-0,3%);

сметана 15% в стаканах стоит 194,31 грн/кг (+0,8%), а в пленке – 157,17 грн/кг (+1,03%);

питьевой йогурт стоит 125,98 грн/кг (+1,96%), а ложковые варианты – 176,78 грн/кг (-0,7%);

кисломолочный творог 9% продается по 295,09 грн/кг (-2,5%).

Стоимость масла и сыров

Сливочное масло 72,5–73% украинского производства в среднем стоит 592,09 грн/кг (-1,3% за месяц), тогда как импортное масло стоит 1170,00 грн/кг, что на 98% дороже. Стоимость масла остается стабильной из-за превышения предложения над спросом.

Ситуация в сегменте сыров зависит от сорта:

сыр "Украинский" стоит 607,26 грн/кг (-4% за месяц);

сыр "Голландский" продается по 627,28 грн/кг (+0,4%);

украинский "Маасдам" стоит 781,21 грн/кг (+3,6%), в то время как импортный аналог Kroon дешевле на 32% (529,00 грн/кг);

сыр "Гауда" стоит 591,66 грн/кг (-4%);

украинская "Моцарелла" продается по 574,24 грн/кг, а импортная марка ARO - 669,00 грн/кг (дороже на 17%).

Конкуренция с импортом

Рост поставок европейских сыров усилил конкуренцию на рынке. Они часто дешевле украинских аналогов, что заставляет отечественные предприятия сокращать производство. Себестоимость продукции дополнительно растет из-за высокой цены дизельного топлива, электроэнергии и упаковочных материалов, стоимость которых привязана к курсу доллара или евро.

Прогноз цен

По мнению аналитиков рынка, цены на сливочное масло в Украине в ближайшее время будут оставаться без существенных изменений. Главная причина – предложение продукции на рынке превышает имеющийся спрос, а возможности для реализации излишков ограничены. Экспорт масла в страны-члены ЕС остается экономически невыгодным для большинства украинских производителей. При этом ценники на внутреннем рынке не полностью покрывают расходы производителей на его изготовление.

"Молочная отрасль работает в условиях роста производственных затрат, что создает предпосылки для пересмотра цен на молочную продукцию. В Украине вероятно подорожание молочной продукции на 5-10% к концу лета и осенью-зимой", - отмечают в АВМ.

Напомним, в июне 2026 года экспорт украинской молочной продукции сократился на 23% в натуральных объемах, а денежная выручка упала на 31% по отношению к маю.