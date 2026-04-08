Украина все больше импортирует молочные продукты: что происходит на рынке

В марте 2026 года объемы внешней торговли молокопродуктами Украины выросли до $57,63 млн, однако импорт продолжил опережать экспорт, что привело к углублению отрицательного сальдо.

Как пишет Delo.ua, об этоминформирует Союз молочных предприятий Украины.

Экспорт молочной продукции в марте также показал рост. Поставки за границу увеличились на 15% по сравнению с февралем – до $25,1 млн против $21,9 млн месяцем ранее.

По сравнению с январем объемы экспорта выросли еще более существенно - на 39%, ведь в начале года этот показатель составил $18 млн.

Импорт молокопродуктов в марте 2026 года также вырос - на 17% по сравнению с февралем - и достиг $32,5 млн. В то же время объемы закупок иностранной продукции оказались на 45% выше, чем в январе, когда они составили $22,4 млн.

Несмотря на рост как экспорта, так и импорта, сальдо внешней торговли осталось отрицательным и ухудшилось до -$7,4 млн. Для сравнения, в феврале дефицит составлял -$5,8 млн, а в январе -$4,4 млн. Соответственно, соотношение экспорта к импорту в марте снизилось до 0,77 по сравнению с 0,79 в феврале и феврале.

В Союзе молочных предприятий отметили, что через год изменилась структура экспорта в денежном измерении. В частности, доля сыров выросла с 19% до 24%, в то время как доля масла и других молочных жиров сократилась с 34% до 22%. Наибольшую часть экспорта в марте составляли сухое и сгущенное молоко (35%), сыры (24%) и сливочное масло и другие жиры (22%).

В то же время, в структуре импорта существенных изменений не произошло. Доля сыров несколько уменьшилась с 83,8% до 79,2%, тогда как доля молочной сыворотки выросла с 1% до 5,6%.

Напомним, объем глобального рынка молочной продукции пересек рубеж в 1 трлн долларов. Ожидается, что к 2034 году этот показатель вырастет до 1,5 трлн долларов. Согласно актуальным прогнозам аналитиков, этот сектор продолжит стабильное расширение со среднегодовым темпом 4,38%.