Україна все більше імпортує молочні продукти: що відбувається на ринку

У березні 2026 року обсяги зовнішньої торгівлі молокопродуктами України зросли до $57,63 млн, однак імпорт продовжив випереджати експорт, що призвело до поглиблення негативного сальдо.

Як пише Delo.ua, про це інформує Спілка молочних підприємств України.

Експорт молочної продукції у березні також продемонстрував зростання. Поставки за кордон збільшилися на 15% порівняно з лютим - до $25,1 млн проти $21,9 млн місяцем раніше.

У порівнянні із січнем обсяги експорту зросли ще суттєвіше - на 39%, адже на початку року цей показник становив $18 млн.

Імпорт молокопродуктів у березні 2026 року також зріс - на 17% порівняно з лютим - і досяг $32,5 млн. Водночас обсяги закупівель іноземної продукції виявилися на 45% вищими, ніж у січні, коли вони становили $22,4 млн.

Попри зростання як експорту, так і імпорту, сальдо зовнішньої торгівлі залишилося від’ємним і погіршилося до -$7,4 млн. Для порівняння, у лютому дефіцит складав -$5,8 млн, а в січні -$4,4 млн. Відповідно, співвідношення експорту до імпорту в березні знизилося до 0,77 проти 0,79 у лютому та 0,81 у січні.

У Спілці молочних підприємств зазначили, що за рік змінилася структура експорту в грошовому вимірі. Зокрема, частка сирів зросла з 19% до 24%, тоді як частка масла та інших молочних жирів скоротилася з 34% до 22%. Найбільшу частку експорту в березні становили сухе та згущене молоко (35%), сири (24%) і вершкове масло та інші жири (22%).

Водночас у структурі імпорту суттєвих змін не відбулося. Частка сирів дещо зменшилася — з 83,8% до 79,2%, тоді як частка молочної сироватки зросла з 1% до 5,6%.

Нагадаємо, обсяг глобального ринку молочної продукції перетнув межу в 1 трлн доларів. Очікується, що до 2034 року цей показник зросте до 1,5 трлн доларів.Згідно з актуальними прогнозами аналітиків, цей сектор продовжить стабільне розширення із середньорічним темпом 4,38%.