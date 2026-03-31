Молочний ринок світу зріс до 1 трлн доларів: прогноз до 2034 року

Обсяг глобального ринку молочної продукції перетнув межу в 1 трлн доларів. Очікується, що до 2034 року цей показник зросте до 1,5 трлн доларів.

Згідно з актуальними прогнозами аналітиків, цей сектор продовжить стабільне розширення із середньорічним темпом 4,38%.

Основним драйвером такої динаміки є стрімке збільшення попиту на молочні товари в країнах, що розвиваються, а також загальносвітова популярність продуктів із високим вмістом білка.

Регіональні лідери

Азіатсько-Тихоокеанський регіон наразі міцно утримує статус головного центру споживання молочної продукції у світі.

Перше місце за обсягами споживання посідає Індія, тоді як на китайському ринку фіксується суттєве зростання попиту на сири та йогурти. Попри активне споживання, на глобальному ринку зберігаються значні запаси сировини.

Достатня кількість молока продовжує створювати тиск на вартість готових молочних товарів, що стримує різке зростання роздрібних цін для кінцевих споживачів.

Домінування ключових гравців

У корпоративному сегменті молочної промисловості спостерігається посилення процесів злиття та поглинання.

Абсолютним лідером галузі залишається компанія Lactalis, оборот якої наразі більш ніж на 10 мільярдів доларів перевищує показники найближчого конкурента — Nestlé.

Стратегія великих гравців також спрямована на полегшення доступу до преміальних продуктів із високою маржинальністю.

Нагадаємо, що у березні 2026 року на українському ринку молочних продуктів спостерігається незначне зниження цін на тлі здешевлення молочної сировини та слабкого попиту. Водночас ціни на більшість товарів залишаються вищими порівняно з минулорічним періодом.