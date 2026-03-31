Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Молочний ринок світу зріс до 1 трлн доларів: прогноз до 2034 року

Ринок молока досягне 1,5 трлн доларів / Depositphotos

Обсяг глобального ринку молочної продукції перетнув межу в 1 трлн доларів. Очікується, що до 2034 року цей показник зросте до 1,5 трлн доларів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Інфагро.

Згідно з актуальними прогнозами аналітиків, цей сектор продовжить стабільне розширення із середньорічним темпом 4,38%. 

Основним драйвером такої динаміки є стрімке збільшення попиту на молочні товари в країнах, що розвиваються, а також загальносвітова популярність продуктів із високим вмістом білка.

Регіональні лідери 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон наразі міцно утримує статус головного центру споживання молочної продукції у світі.

Перше місце за обсягами споживання посідає Індія, тоді як на китайському ринку фіксується суттєве зростання попиту на сири та йогурти. Попри активне споживання, на глобальному ринку зберігаються значні запаси сировини.

Достатня кількість молока продовжує створювати тиск на вартість готових молочних товарів, що стримує різке зростання роздрібних цін для кінцевих споживачів.

Домінування ключових гравців

У корпоративному сегменті молочної промисловості спостерігається посилення процесів злиття та поглинання.

Абсолютним лідером галузі залишається компанія Lactalis, оборот якої наразі більш ніж на 10 мільярдів доларів перевищує показники найближчого конкурента — Nestlé.

Стратегія великих гравців також спрямована на полегшення доступу до преміальних продуктів із високою маржинальністю.

Нагадаємо, що у березні 2026 року на українському ринку молочних продуктів спостерігається незначне зниження цін на тлі здешевлення молочної сировини та слабкого попиту. Водночас ціни на більшість товарів залишаються вищими порівняно з минулорічним періодом.

Автор:
Тетяна Бесараб