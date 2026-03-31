AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Молочный рынок мира вырос до 1 трлн долларов: прогноз к 2034 году

Рынок молока достигнет 1,5 трлн долларов / Depositphotos

Объем глобального рынка молочной продукции пересек рубеж в 1 трлн долларов. Ожидается, что к 2034 году этот показатель вырастет до 1,5 трлн долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Инфагро.

Согласно актуальным прогнозам аналитиков, этот сектор продолжит стабильное расширение со среднегодовым темпом 4,38%.

Основным драйвером такой динамики является стремительное увеличение спроса на молочные товары в развивающихся странах, а также общемировая популярность продуктов с высоким содержанием белка.

Региональные лидеры

Азиатско-Тихоокеанский регион прочно удерживает статус главного центра потребления молочной продукции в мире.

Первое место по объемам потребления занимает Индия, в то время как на китайском рынке фиксируется существенный рост спроса на сыры и йогурты. Несмотря на активное потребление на глобальном рынке хранятся значительные запасы сырья.

Достаточное количество молока продолжает оказывать давление на стоимость готовых молочных товаров, что сдерживает резкое увеличение розничных цен для конечных потребителей.

Доминирование ключевых игроков

В корпоративном сегменте молочной промышленности наблюдается усиление процессов слияния и поглощения.

Абсолютным лидером отрасли остается компания Lactalis, оборот которой более чем на 10 миллиардов долларов превышает показатели ближайшего конкурента — Nestlé.

Стратегия крупных игроков также направлена на облегчение доступа к премиальным продуктам с высокой маржинальностью.

Напомним, что в марте 2026 г. на украинском рынке молочных продуктов наблюдается незначительное снижение цен на фоне удешевления молочного сырья и слабого спроса. В то же время цены на большинство товаров остаются выше по сравнению с прошлогодним периодом.

Автор:
Татьяна Бессараб