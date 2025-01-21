Кабмін дозволив Держаудитслужбі перевіряти випадки дроблення держзакупівель для їх приховування

Кабінет міністрів 21 січня передбачив нові підстави для проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами, зокрема дозволив перевіряти випадки дроблення закупівель зазадля уникнення процедури відкритих торгів та дотримання вимог щодо локалізації виробництва.

Як повідомили представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та сама ДАС, відповідні зміни було внесено до постанови №631 від 1 серпня 2013 року. Зокрема, перелік підстав доповнено виникненням обґрунтованої потреби в документальній і фактичній перевірці наступних встановлених фактів:

поділу предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення відкритих торгів/спрощених закупівель у визначеному законодавством порядку; придбання товару за укладеним договором (договорами), що не локалізовано відповідно до законодавства; придбання товарів без використання електронного каталогу та/або укладення договорів, якими передбачено оплату товарів без використання електронного каталогу, у разі, коли його застосування є обов’язковим відповідно до законодавства.

Крім того, приведено у відповідність до законодавства термінологію порядку перевірок (прописано нові терміни, зокрема "договір" та "замовник") та уточнено процедуру надання всіх необхідних для перевірки документів і відомостей; дії чиновників органу фінансового контролю у разі їх ненадання; а також процедуру зупинення перевірки закупівель в окремих обставинах.

"Наша мета — зробити так, щоб держава, регіони та громади купували якомога більше товарів у вітчизняних виробників. Це частина комплексної політики "Зроблено в Україні", яку започаткував президент України", - прокоментував на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ефект від перевірок у 2024 році

Як повідомила у вівторок сама Держаудитслужба, в 2024 році вона провела майже 12 тисяч заходів контролю, з них – 1149 перевірок та ревізій, понад 10,4 тисячі моніторингів закупівель та 213 державних фінансових аудитів.

За словами керівниці відомства, Алли Басалаєвої, спонукання об'єктів контролю до відшкодування порушень дозволило повернути до бюджетів різних рівнів та на рахунки підприємств, установ і організацій 6,2 мільярда гривень.

Також вона вказала, що нові підходи до організації роботи, навіть за умови скорочення штатної чисельності служби, забезпечили охоплення якісним контролем фінансових та матеріальних ресурсів на понад 3,6 трильйона гривень, що удвічі перевищує показник попереднього року (1,8 трильйона гривень). Загалом він практично дорівнює обсягам доходів зведеного бюджету України за 2024 рік.