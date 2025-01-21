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Кабмин разрешил Госаудитслужбе проверять случаи дробления госзакупок для их сокрытия

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Правительство решило усилить контроль за закупками. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

Кабинет министров 21 января предусмотрел новые основания для проведения проверок закупок Государственной аудиторской службой и ее межрегиональными территориальными органами, в частности, разрешил проверять случаи дробления закупок для избежания процедуры открытых торгов и соблюдение требований по локализации производства.

Как сообщили представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и сама ГАС, соответствующие изменения были внесены в постановление №631 от 1 августа 2013 года. В частности, перечень оснований дополнен возникновением обоснованной потребности в документальной и фактической проверке следующих фактов:

  1. разделения предмета закупки на части во избежание проведения открытых торгов/упрощенных закупок в определенном законодательством порядке;
  2. приобретение товара по заключенному договору (договорам), не локализованного в соответствии с законодательством;
  3. приобретение товаров без использования электронного каталога и/или заключение договоров, которыми предусмотрена оплата товаров без использования электронного каталога, в случае, если его применение обязательно в соответствии с законодательством.

Кроме того, приведена в соответствие с законодательством терминология порядка проверок (прописаны новые термины, в частности "договор" и "заказчик") и уточнена процедура предоставления всех необходимых для проверки документов и сведений; действия чиновников органа финансового контроля в случае их непредоставления; а также процедура остановки проверки закупок при особых обстоятельствах.

"Наша цель — сделать так, чтобы государство, регионы и общины покупали как можно больше товаров у отечественных производителей. Это часть комплексной политики "Сделано в Украине", которую основал президент Украины", — прокомментировал на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эффект от проверок в 2024 году

Как сообщила во вторник сама Госаудитслужба, в 2024 году она провела почти 12 тысяч мер контроля, из них – 1149 проверок и ревизий, более 10,4 тысячи мониторингов закупок и 213 государственных финансовых аудитов.

По словам главы ведомства, Аллы Басалаевой, побуждение объектов контроля к возмещению нарушений позволило вернуть в бюджеты разных уровней и на счета предприятий, учреждений и организаций 6,2 миллиарда гривен.

Также она указала, что новые подходы к организации работы, даже при сокращении штатной численности службы, обеспечили охват качественным контролем финансовых и материальных ресурсов более чем на 3,6 триллиона гривен, что вдвое превышает показатель предыдущего года (1,8 триллиона гривен). В целом он оказался практически равным объему доходов сводного бюджета Украины за 2024 год.

Автор:
Тимофей Беспятов