У Києві запровадили екстрені відключення світла через перевантаження енергосистеми

12 січня і на правому, і на лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла через перевантаження енергосистеми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що за командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення по всьому місту.

В компанії нагадали, що п під час екстрених відключень графіки не діють.

В разі змін, енергетики пообіцяли оперативно інформувати споживачів.

"Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження", - написав гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

В Міненерго зауважили, що пошкодження енергосистеми вкрай серйозні і масштабні після безпрецедентних обстрілів. Крім того, низькі температури і негода накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему.

У відомстві запевнили, що відновлювальні роботи тривають 24/7, а місто повернеться до планових графіків, щойно зʼявиться така можливість.

Як повідомляла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, найскладніша ситуація з енергетикою наразі в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.

Зауважимо, через суттєве похолодання можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач.