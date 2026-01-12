Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Готівковий курс:

USD

43,55

43,41

EUR

50,95

50,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві запровадили екстрені відключення світла через перевантаження енергосистеми

лінії електропередач
Ворог здійснив дронові атаки на енергооб’єкти у кількох областях / Shutterstock

12 січня і на правому, і на лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла через перевантаження енергосистеми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що за командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення по всьому місту.

В компанії нагадали, що п під час екстрених відключень графіки не діють.

В разі змін, енергетики пообіцяли оперативно інформувати споживачів.

"Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження", - написав гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

В Міненерго зауважили, що пошкодження енергосистеми вкрай серйозні і масштабні після безпрецедентних обстрілів. Крім того, низькі температури і негода накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему.

У відомстві запевнили, що відновлювальні роботи тривають 24/7, а місто повернеться до планових графіків, щойно зʼявиться така можливість.

Як повідомляла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, найскладніша ситуація з енергетикою наразі в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. 

Зауважимо, через суттєве похолодання можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач.

Автор:
Світлана Манько