В Киеве ввели экстренные отключения света из-за перегрузки энергосистемы

линии электропередач
Враг совершил дроновые атаки на энергообъекты в нескольких областях / Shutterstock

12 января и на правом, и на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света из-за перегрузки энергосистемы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ДТЭК.

Отмечается, что по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения по всему городу.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В случае перемен энергетики пообещали оперативно информировать потребителей.

"Весь Киев идет в экстрене. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", – написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Как сообщала премьер-министр Юлия Свириденко, самая сложная ситуация с энергетикой в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.

Заметим, из-за существенного похолодания возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач.

Автор:
Светлана Манько