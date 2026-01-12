- Тип
В Киеве ввели экстренные отключения света из-за перегрузки энергосистемы
12 января и на правом, и на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света из-за перегрузки энергосистемы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ДТЭК.
Отмечается, что по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения по всему городу.
В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
В случае перемен энергетики пообещали оперативно информировать потребителей.
"Весь Киев идет в экстрене. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", – написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
Как сообщала премьер-министр Юлия Свириденко, самая сложная ситуация с энергетикой в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.
Заметим, из-за существенного похолодания возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач.