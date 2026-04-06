Ціни на нафту стабілізувалися на тлі війни та перебоїв із постачанням

Світові ціни на нафту залишаються майже без змін, попри загострення ситуації на Близькому Сході та перебої з постачанням. Інвестори очікують результатів переговорів між США та Іраном, тоді як ризики навколо Ормузької протоки продовжують тиснути на ринок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ціни на нафту

У понеділок світові ціни на нафту демонстрували стриману динаміку, коливаючись без чітко вираженого тренду. Інвестори зайняли вичікувальну позицію на тлі геополітичної невизначеності.

Ф’ючерси на нафту Brent зросли на 0,7% - до 109,79 долара за барель, тоді як американська WTI, навпаки, втратила 0,5% і торгувалася на рівні 111,01 долара за барель.

Поточні коливання виглядають незначними на фоні попереднього торгового дня: у четвер ціни різко підскочили - WTI подорожчала на 11%, а Brent - на 8%, що стало найсуттєвішим зростанням із 2020 року.

Причини та фактори впливу

Головним стримуючим фактором для ринку залишається невизначеність навколо конфлікту між США та Іраном. Інвестори очікують результатів можливих переговорів, які можуть призвести до припинення бойових дій і відкриття Ормузької протоки - ключового маршруту для транспортування нафти з країн Перської затоки.

Попри гучні заяви Дональда Трампа із погрозами нових ударів по інфраструктурі Ірану, ринок наразі реагує стримано. Водночас сама протока залишається переважно заблокованою через атаки на судноплавство, що створює ризики для глобального постачання енергоносіїв.

Перебої в регіоні вже змушують нафтопереробні компанії шукати альтернативні джерела сировини, зокрема у США та Північному морі. Водночас Іран частково дозволяє прохід суднам із "дружніх" країн, що дещо пом’якшує ситуацію.

Додатковий тиск на ринок створює затягування конфлікту: переговори фактично зайшли в глухий кут, а Іран відмовляється від нових контактів із США найближчим часом.

Водночас країни OPEC+ погодили незначне збільшення видобутку — на 206 тисяч барелів на добу. Однак через війну частина ключових виробників не має можливості реалізувати це рішення.

Окремо варто зазначити й перебої з російським експортом: атаки українських дронів на інфраструктуру в Балтійському морі тимчасово порушили постачання, хоча відвантаження з терміналу Усть-Луга вже відновлено.

Варто зауважити, що доходи Росії від експорту нафти продемонстрували стрімке зростання, досягнувши максимальних показників з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.