Цены на нефть стабилизировались на фоне войны и перебоев со снабжением

Мировые цены на нефть остаются почти без изменений несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке и перебои со снабжением. Инвесторы ожидают результатов переговоров между США и Ираном, в то время как риски вокруг Ормузского пролива продолжают давить на рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Цены на нефть

В понедельник мировые цены на нефть демонстрировали сдержанную динамику, колеблясь без ясно выраженного тренда. Инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне геополитической неопределенности.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,7% - до 109,79 доллара за баррель, в то время как американская WTI, напротив, потеряла 0,5% и торговалась на уровне 111,01 доллара за баррель.

Текущие колебания выглядят незначительными на фоне предыдущего торгового дня: в четверг цены резко подскочили – WTI подорожала на 11%, а Brent – на 8%, что стало самым существенным ростом с 2020 года.

Причины и факторы воздействия

Главным сдерживающим фактором для рынка остается неопределенность вокруг конфликта между США и Ираном. Инвесторы ожидают результатов возможных переговоров, которые могут привести к прекращению боевых действий и открытию Ормузского пролива – ключевого маршрута для транспортировки нефти из стран Персидского залива.

Несмотря на громкие заявления Дональда Трампа с угрозами новых ударов по инфраструктуре Ирана, рынок реагирует сдержанно. В то же время сам пролив остается преимущественно заблокированным из-за атак на судоходство, что создает риски для глобальной поставки энергоносителей.

Перебои в регионе уже вынуждают нефтеперерабатывающие компании искать альтернативные источники сырья, в том числе в США и Северном море. В то же время, Иран частично позволяет проход судам из "дружественных" стран, что несколько смягчает ситуацию.

Дополнительное давление на рынок создает затягивание конфликта: переговоры фактически зашли в тупик, а Иран отказывается от новых контактов с США в ближайшее время.

В то же время, страны OPEC+ согласовали незначительное увеличение добычи — на 206 тысяч баррелей в сутки. Однако из-за войны часть ключевых производителей не имеет возможности реализовать это решение.

Отдельно стоит отметить и перебои с российским экспортом: атаки украинских дронов на инфраструктуру в Балтийском море временно нарушили поставки, хотя отгрузка из терминала Усть-Луга уже возобновлена.

Следует отметить, что доходы России от экспорта нефти продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.