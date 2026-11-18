Россия отгрузила наибольший объем сырой нефти с конца июля на фоне усиления атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, что вынудило производителей перенаправить сырье, предназначенное для внутренней переработки на экспорт. По данным отслеживания танкеров, за четыре недели до 15 ноября морские поставки выросли до 3,9 миллиона баррелей в сутки, что на 280 тысяч баррелей в сутки больше, чем за предыдущий четырехнедельный период до 8 ноября.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

С начала месяца Украина атаковала 13 российских нефтеперерабатывающих заводов, в частности, предприятие "ТАИФ-НК" в Нижнекамске и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, в результате этой кампании выведено из строя более 55% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Рост российского экспорта дополняет увеличение предложения из стран Персидского залива, что вынуждает часть аналитиков прогнозировать возвращение мирового рынка к профициту нефти и снижение цен.

Объемы отгрузок и стоимость российского экспорта

За неделю до 15 ноября 39 танкеров загрузили 30,27 миллиона баррелей российской нефти против 23,6 миллиона баррелей на 31 судне неделей ранее. Недельные отгрузки подскочили на 950 тысяч баррелей в сутки – в среднем до 4,32 миллиона баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с июня.

В то же время, с начала сентября Москва перевела все отгрузки казахстанской нефти сорта KEBCO в черноморский порт Новороссийск, высвободив мощности для собственного сырья в балтийском порту Усть-Луга, который считается менее уязвимым для украинских атак.

Несмотря на увеличение физических объемов, средненедельная валовая стоимость морского экспорта российской нефти за 28 дней до 15 ноября снизилась до семинедельного минимума – 2,45 миллиарда долларов в неделю. Рост поставок полностью нивелировался пятым подряд недельным понижением цен на основной русский сорт Urals.

В недельном измерении стоимость отгрузок выросла примерно до 2,29 миллиарда долларов, компенсировав около 40% падения предыдущей недели, несмотря на удешевление сортов Urals и ESPO почти на 10 долларов за баррель.

География поставок и проблемы с дизельным топливом

Крупнейшими покупателями российской сырой нефти остаются Китай и Индия. Наблюдаемые поставки азиатским клиентам, включая суда без указанного конечного пункта назначения, за 28 дней до 15 ноября выросли до 3,72 миллиона баррелей в сутки против пересмотренных 3,42 миллиона баррелей периодом ранее.

Отгрузки в страны Средиземноморья за этот же период составляли около 180 тысяч баррелей в сутки против пересмотренных 210 тысяч баррелей раньше, причем примерно по 100 тысяч баррелей в сутки направлялись в Турцию и Египет, тогда как поставки в Сирию прекратились еще в августе после договоренностей Дамаска из США.

Отдельно агентство отмечает, что соглашение президента США Дональда Трампа с Москвой по импорту российского дизельного топлива в Соединенные Штаты столкнулось с трудностями, поскольку ни на одну из партий не удалось найти покупателей в США и теперь это топливо предлагают бразильским дистрибьюторам.

Напомним, ранее сообщалось, что нефтяные доходы России выросли до пятимесячного максимума на фоне войны в Иране. По данным Международного энергетического агентства, в октябре 2026 года российские нефтяные компании получили почти 21,2 миллиарда долларов экспортной выручки от сырой нефти и нефтепродуктов, что примерно на 65% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.