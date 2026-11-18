Росія відвантажила найбільший обсяг сирої нафти з кінця липня на тлі посилення атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, що змусило виробників перенаправляти призначену для внутрішньої переробки сировину на експорт. За даними відстеження танкерів, за чотири тижні до 15 листопада морські поставки зросли до 3,9 мільйона барелів на добу, що на 280 тисяч барелів на добу більше, ніж у попередній чотиритижневий період до 8 листопада.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Від початку місяця Україна атакувала 13 російських нафтопереробних заводів, зокрема підприємство "ТАИФ-НК" у Нижньокамську та Ільський НПЗ у Краснодарському краї. За заявою президента України Володимира Зеленського, унаслідок цієї кампанії виведено з ладу понад 55% нафтопереробних потужностей Росії.

Зростання російського експорту доповнює збільшення пропозиції з країн Перської затоки, що змушує частину аналітиків прогнозувати повернення світового ринку до профіциту нафти та потенційне зниження цін.

Обсяги відвантажень та вартість російського експорту

За тиждень до 15 листопада 39 танкерів завантажили 30,27 мільйона барелів російської нафти проти 23,6 мільйона барелів на 31 судні тижнем раніше. Тижневі відвантаження підскочили на 950 тисяч барелів на добу — у середньому до 4,32 мільйона барелів на добу, що стало найвищим показником із червня.

Водночас із початку вересня Москва перевела всі відвантаження казахстанської нафти сорту KEBCO до чорноморського порту Новоросійськ, вивільнивши потужності для власної сировини в балтійському порту Усть-Луга, який вважається менш вразливим для українських атак.

Попри збільшення фізичних обсягів, середньотижнева валова вартість морського експорту російської нафти за 28 днів до 15 листопада знизилася до семитижневого мінімуму — 2,45 мільярда доларів на тиждень. Зростання поставок повністю нівелювалося п'ятим поспіль тижневим зниженням цін на основний російський сорт Urals.

У тижневому вимірі вартість відвантажень зросла приблизно до 2,29 мільярда доларів, компенсувавши близько 40% падіння попереднього тижня, попри здешевлення сортів Urals та ESPO майже на 10 доларів за барель.

Географія поставок і проблеми з дизельним паливом

Найбільшими покупцями російської сирої нафти залишаються Китай та Індія. Спостережувані поставки азійським клієнтам, включно із суднами без зазначеного кінцевого пункту призначення, за 28 днів до 15 листопада зросли до 3,72 мільйона барелів на добу проти переглянутих 3,42 мільйона барелів періодом раніше.

Відвантаження до країн Середземномор'я за цей самий період становили близько 180 тисяч барелів на добу проти переглянутих 210 тисяч барелів раніше, причому приблизно по 100 тисяч барелів на добу прямували до Туреччини та Єгипту, тоді як поставки до Сирії припинилися ще в серпні після домовленостей Дамаска зі США.

Окремо агентство зазначає, що угода президента США Дональда Трампа з Москвою щодо імпорту російського дизельного палива до Сполучених Штатів зіткнулася з труднощами, оскільки на жодну з партій не вдалося знайти покупців у США і тепер це паливо пропонують бразильським дистриб'юторам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нафтові доходи Росії зросли до п'ятимісячного максимуму на тлі війни в Ірані. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у жовтні 2026 року російські нафто компанії отримали майже 21,2 мільярда доларів експортного виторгу від сирої нафти та нафтопродуктів, що приблизно на 65% перевищує показник за аналогічний період минулого року.