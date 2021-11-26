Лидер партии «Голос» Кира Рудык рассказала на BWS об этапах роста стартапов и нюансах подбора кадров

Во время роста компании собственнику нужно быть готовым к тому, что часть команды уйдет. Об этом на Business Wisdom Summit рассказала лидер партии «Голос», народный депутат, ex-CEO компании Ring Ukraine, первый замглавы комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Кира Рудык.

По ее словам, стартап - это компания семейного типа. Поэтому нужно подбирать таких людей, которые могут заниматься любыми обязанностями (быть бухгалтерами, убирать и так далее), но главное, чтобы у всех была одна цель. Однако для того, чтобы все двигались к одной цели нужно создать благоприятные условия в виде официального оформления, соцпакета.

Когда компания семейного типа сделает прыжок и выйдет на новый уровень, превысив количество сотрудников за 50 человек, собственнику нужно быть готовым к тому, что часть персонала уйдет.

«Они уйдут, поскольку уже не будет времени для обыденных разговоров, не будет времени для объятий, придется работать больше, ведь стартап семейного типа перестанет быть таким и будет подобен настоящему бизнесу», - объясняет нардеп.

По ее мнению, чтобы решить эту проблему, необходимо:

Набирать людей не таких, которые похожи на тебя, а тех, кто покажет другой взгляд на какие-то вещи. Но при этом не стоит забывать, что ваш взгляд лучший.

Следующим этапом развития компании является масшатбирование в большую корпорацию. “Со временем любой стартап захочет стать большой корпорацией и завоевать мир. Но многие люди не любят корпорации, так как считают их злом”, - говорит Рудык.

Поэтому при переходе компании на новый уровень, нужно собрать людей и сообщить им о росте и изменениях, скрыть правду не получится.

«Собственнику также снова нужно быть готовым к тому, что примерно 15% сотрудников могут уволиться исходя из своих соображений и даже таких - не каждый готов работать в корпорации, ведь они могут не нравится людям», - уверена лидер партии.

Впрочем, отмечает нардеп, несмотря на то, что в процессе роста компании отсеиваются люди, в итоге в компании останутся те, которые движутся с лидером к одной цели.