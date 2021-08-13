IT и Телеком 20 минут назад

Мобильный интернет приносит "Киевстару" более 50% дохода — глава компании

По словам Комарова, у оператора сейчас 26 млн абонентов мобильной связи

Александр Комаров. Фото: "Минфин" Александр Комаров. Фото: "Минфин"
Александр Комаров. Фото: "Минфин"

Большинство доходов украинский мобильный оператор "Киевстар" получает от предоставления услуг мобильного интернета. Об этом рассказал в интервью изданию "Минфин" президент компании Александр Комаров.

"Самая быстрорастущая услуга — это мобильный интернет. Мобильная широкополосная передача данных на сегодняшний день составляет более 50% нашего дохода", — отметил он.

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По словам Комарова, у "Киевстара" сейчас 26 млн абонентов мобильной связи и чуть более 1 млн фиксированных абонентов, которые пользуются домашним интернетом.

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Доля же "Киевстара" на рынке мобильной связи, по его словам, составляет порядка 46−48%, а доля на рынке фиксированной связи — около 15%.

"Мы ожидаем двухзначный рост доходов в 2021 году. Он будет достигнут за счет рекордных инвестиций в сеть на расширение LTE-покрытия, роста абонентской базы в сегменте фиксированного домашнего интернета, а также развития доходов от новых бизнесов, таких как Big Data, Cloud services и b2c-продуктов digital-экосистемы (например, "Киевстар TV")", — отметил также глава компании.

Кроме того, Комаров сообщил, что средний чек на абонента по сравнению с прошлым годом вырос на сумму около 11 грн: по результатам первого квартала 2021 года средняя сумма была чуть меньше 82 грн, а за аналогичный период 2020 года — около 70 грн.

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Среди причин роста цен он назвал рост потребления услуг мобильной связи и интернета, а также потребления дополнительных сервисов.

"Например, база абонентов "Киевстар ТV" за год выросла в несколько раз. И это тоже добавляется к среднему чеку... Цена — это лишь одна из характеристик. Мы продаем продукт, у которого есть качество, бренд, сервис, надежность и так далее... Безусловно, мы смотрим на рынок и на наш результат по сравнению с конкурентами. Но мы чувствуем себя уверенно, потому что забираем на рынке свыше 35% новых подключений", — добавил Комаров.

Напомним, что глава "Киевстара" также отмечает, что украинский рынок и мобильные операторы сейчас не готовы к внедрению в стране 5G-интернета по ряду причин.

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