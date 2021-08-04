IT и Телеком 60 минут назад

Кабмин на полгода отложил запуск в Украине 5G

В правительстве решили перенести сроки из-за недостаточного бюджетного финансирования

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

4 августа Кабинет министров на заседании принял решение об отсрочке запуска технологии 5G в Украине до июля 2022 года.

Причиной отсрочки названо отсутствие государственного финансирования необходимых для запуска 5G научных исследований.

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Согласно постановлению правительства, объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий 5G перенесено с октября 2021 года на февраль 2022 года.

Определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли с декабря 2021 года на апрель 2022 года.

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В феврале 2020 года Кабмин утвердил план внедрения технологии сетей пятого поколения, который предусматривал проведение тендера по выдаче лицензий в декабре 2021 года, чтобы операторы с 2022-го могли начать развертывание сетей 5G.

Теперь правительство внесло изменения в первоначальную версию распоряжения, которые откладывают запуск 5G в Украине до июля 2022 года.

Напомним, в начале мая 2021 года мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell запустили скоростной мобильный интернет 4G на станции киевского метрополитена "Теремки" — последней подземной станции, где его не было.

Тем временем Китай достиг первоначальных успехов в создании самой крупной в мире сети со стандартом связи 5G.

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Источник фото: Depositphotos

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