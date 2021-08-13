Рынок и операторы не готовы к внедрению 5G в Украине — президент "Киевстара"

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров считает, что ни рынок, ни операторы мобильной связи не готовы к внедрению технологии 5G в Украине. Об этом он сказал в интервью изданию "Минфин".

"Рано или поздно 5G должен прийти в Украину. Но ни рынок, ни операторы к этому пока еще не готовы. Рынок для меня определяется востребованностью сервисов, построенных на базе 5G. Пока я не вижу понятного списка таких сервисов. Самое простое — это использование 5G c мобильного телефона. Но доля телефонов, поддерживающих 5G в сети "Киевстара", меньше 2%", — отметил глава компании.

Вторым аргументом "за то, чтобы не торопиться", он назвал необходимость выполнения имеющихся лицензионных обязательств.

"У нас сейчас есть фокус — расширить наше покрытие, что достаточно масштабно и инвестиционно затратно. Мы активно строим LTE в сельской местности. Около 16 тысяч населенных пунктов уже имеют покрытие 4G в Украине. Еще добавим к этому дороги", — отметил Комаров.

По его словам, имеющейся скорости 4G-интернета абонентам сейчас и так хватает для выполнения актуальных задач и в ближайшие годы необходимость в 5G не возникнет.

"Я считаю, что самый эволюционно правильный путь — прийти к 5G, когда мы не сможем обслужить трафик в определенных точках при существующем частотном ресурсе и технологических возможностях стандарта LTE. Это так называемые hot-spots — точки, в которых высокая концентрация трафика на длительном промежутке времени. Например, центры городов, офисные центры и так далее. Но мы не столкнемся с такой проблемой еще несколько лет", — считает глава компании.

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Напомним, что 4 августа Кабинет министров решил отсрочить запуск технологии 5G в Украине до июля 2022 года.

Отметим также, что еще в 2019 году генеральный директор "Датагруп" Михаил Шелемба отмечал, что в ближайшие пять лет в Украине 5G-интернета ждать явно не стоит.

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