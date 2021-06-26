В Украине впервые запустят фрагмент сети 5G на промышленном предприятии

Компании Vodafone Украина совместно с ДТЭК и Ericsson объявили о старте проекта Smart Factory 5G на машиностроительном заводе "Корум Свет шахтера" в Харькове, производящем горно-шахтное оборудование.

В рамках проекта компании начинают развертывание частной технологической сети (Private Network) связи 5G, в которую будут интегрированы мобильные устройства, производственное оборудование, различные управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления, сообщили пресс-службы компаний.

Указано что технологическая 5G-сеть Ericsson позволит автоматизировать производственные процессы.

"Впервые в Украине будет протестировано дистанционное управление, диагностика оборудования и зданий с помощью дронов и камеры 360°", — говорится в сообщении.

Также, кроме оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности — многие операции смогут выполняться удаленно, а своевременный мониторинг — предупреждать возможные аварийные ситуации.

"Сегодня мы анонсируем старт первого в Украине проекту, который можно назвать проектом из будущего. Это — Smart Factory 5G. … Вместе с нашими партнерами запускаем решения, объединяющие передовые технологии: 5G, интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект. Мы начинаем с предприятия наших партнеров компании ДТЭК, которое носит символическое название — "Корум Свет Шахтера". Работы по стройке Private Network на базе технологии 5G уже идут полным ходом. Мы создаем площадку, где бизнес "вживую" сможет тестировать и на практике использовать возможности решений на базе 5G", — прокомментировала генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

В свою очередь в ДТЭК заявили, что этот проект — лишь первые пилотные направления, а в перспективе планируют дистанционно получать данные с комбайнов, работающих в шахтах, а также вести полный мониторинг работы станков на заводе для оптимизации загрузки оборудования.

Известно, что в проекте будет внедрено решение Ericsson Dedicated Networks, которое включает ядро сети Enterprise Core и систему радиодоступа с использованием Ericsson Radio Dot System.

Как отмечается, Ericsson Enterprise Core — виртуализированное, легко масштабируемое решение, которое может обеспечить подключение до 50 тысяч абонентов. Завод "Корум Свет шахтера" будет оснащен частной сетью 5G и подключен к общей инфраструктуре корпорации благодаря каналам связи Vodafone.

Напомним, в начале мая 2021 года мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell запустили скоростной мобильный интернет 4G на станции киевского метрополитена "Теремки" — последней подземной станции, где его не было.

Тем временем Китай достиг первоначальных успехов в создании самой крупной в мире сети со стандартом связи 5G.