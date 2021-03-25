Бизнес 20 минут назад

Horizon Capital продала свою долю в медсети "Добробут"

В компании объяснили, что вложение средств ее фонда в сеть частных клиник в 2019 году было нетипичным решением

Клиника "Добробут" в Киеве. Фото: сайт компании Клиника "Добробут" в Киеве. Фото: сайт компании
Клиника "Добробут" в Киеве. Фото: сайт компании

Инвестиционная компания Horizon Capital объявила, что ее фонд Emerging Europe Growth Fund III, LP продал миноритарный пакет акций медицинской сети "Добробут" существующим акционерам компании — основному акционеру и генеральному директору "Добробута" Олегу Калашникову и инвесткомпании Concorde Capital.

При этом, как отмечается в сообщении Concorde Capital, финансовые детали сделки не разглашаются.

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Медсеть "Добробут" привлекла инвестиции Horizon Capital в апреле 2019 года, что помогло компании быстро реализовать стратегические проекты и позволили ускорить темпы роста бизнеса.

Отмечается, что за последние два года "Добробут" осуществил выгодные покупки клиник "Борис" и "Доктор Сэм", завершил строительство флагманской больницы; расширил сеть амбулаторных клиник, а также усилил управленческую команду, еще больше закрепив ведущие позиции на рынке медицинских услуг Украины.

По словам основателя и главного исполнительного директора Horizon Capital Елены Кошарной, успех "Добробута" является свидетельством видения, драйва и энтузиазма самого Калашникова.

"Фонд EEGF III в основном сфокусирован на инвестировании в компании-экспортеры, и осуществил всего несколько инвестиций, направленных на внутренний рынок. "Добробут" — это исключение из нашей экспортно-ориентированной стратегии, и мы гордимся тем, что поддержали компанию на очень захватывающем этапе ее развития", — пояснила при этом она.

Калашников же отметил, что привлечение Horizon Capital в 2019 году стало важным шагом для реализации стратегии расширения медсети.

"Horizon был ценным партнером. Мы высоко ценим их профессионализм и вклад в сотрудничество со мной и командой "Добробут" для дальнейшего развития нашего бизнеса", — подчеркнул он.

В свою очередь, гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа пояснил, что компания решила выкупить с Калашниковым долю Horizon Capital, поскольку они "видят большую перспективу в развитии сектора частной медицины".

"Рынок медицинских услуг оценивается в 6 млрд долларов, при этом потребность в качественных услугах в Украине на сегодняшний день очень велика, а предложение — недостаточное, и у нас есть амбиции занять эту нишу", — заявил он.

Напомним, что в 2019 году "Добробут" купил медицинскую компанию "Борис", а в мае 2020 года присоединила сеть Doctor Sam, насчитывающую три поликлиники в Киеве.

Медсеть "Добробут" объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с центром неврологии, кардиологический центр, клинический центр онкологии, экспертный медицинский центр, центр вертебрологии, стоматологию.

Согласно данным госреестру, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут — неотложная помощь", МЦ "Добробут-поликлиника", МЦ "Добробут-стационар", "Детский МЦ "Добробут", МЦ "Добробут-детство") 99% принадлежит компании Satumco Limited. Ее бенефициарами значатся Мазепа и Калашников.

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