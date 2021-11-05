Concorde Capital открыла возможность инвестировать в загородный отель под Киевом

Компания Concorde Capital запустила несколько новых инвестиционных продуктов для частных инвесторов.

Среди них предложение по инвестированию в загородный гостинично-ресторанный комплекс SHELEST под Киевом, сервис по инвестированию на зарубежных финансовых рынках, а также услугу по управлению капиталом юридических лиц в Украине в В2В сегменте.

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"Опробовать пару-тройку инвестиционных продуктов мы решили на базе нашего загородного комплекса SHELEST. Пока мы вышли с двумя вещами. Первое — это мы можем предложить фиксированную доходность, а второе — наверное, мы там дадим какую-то минимальную гарантированную доходность 3 % и, грубо говоря, акционируем сам SHELEST через фонд и дальше акции фонда, единственным активом которого будет весь этот гостинично-ресторанный комплекс, будем продавать. Так сказать, откроем рынок первичного привлечения для украинских компаний и вдохнем в фондовый рынок чуть-чуть цивилизованного воздуха. Я так подразумеваю, это займет пару лет, чтобы пролоббировать эту идею, однако прощупать сам продукт, который будет интересен для инвестирования украинцев, мы сможем уже в течение года", — рассказал во время презентации новых продуктов генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

Минимальный размер инвестиции в один из лучших на сегодня гостинично-ресторанных комплексов Украины SHELEST, по словам директора департамента управления активами компании Артема Щербины, составляет 20 000 долларов, процентная ставка при инвестировании начисляется на капитал инвестора с первого дня зачисления средств, обязательства по возвращению тела инвестиций — через 3 года. Предлагаемую доходность от инвестиции 8,5% в долларах в Concorde Capital называют самой большой доходностью среди всех предложений на рынке доходной недвижимости.

В целом в этот проект Concorde Capital планирует привлечь 5 млн долларов, которые хочет направить на развитие инфраструктуры комплекса.

"Среди стратегических планов по развитию мы ведем активное проектирование SPA-комплекса, который станет продолжением гостиничного модуля, а связкой между ними выступит большой открытый бассейн. Также мы работаем над концепцией Event Hall и готовимся к строительству второй очереди арендных домов в лесу. Финальным шагом станет строительство жилого городка с коттеджами на продажу площадью около 200 кв. м", — рассказала управляющая гостинично-ресторанным комплексом SHELEST Елена Мурадян.

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После "обкатки" своей идеи привлечения частных инвестиций на примере SHELEST в Concorde Capital планируют "запускать" под инвестиции и другие объекты. "Рынок доходной недвижимости в Украине набирает обороты. Мы видим огромные возможности в этом сегменте и хотим развивать множество схожих объектов", — говорит Артем Щербина.

На то, чтобы инвестировать в продукты Concorde Capital, по оценкам Игоря Мазепы, свободных денег у украинцев много. "Сейчас сотни тысяч людей инвестируют в жилую недвижимость от безысходности. Им просто больше некуда инвестировать. Жилая недвижимость, средняя доходность по которой составляет 5-7% годовых, и депозиты — это 6-8% годовых в гривне и 1-3% в долларах. Мы хотим перетянуть деньги украинцев от девелоперов на себя – предложить им свои инвестиционные продукты и в то же время создавать основы базы фондового рынка", — говорит он.

Отметим, в Национальном банке Украины оценивают объем сбережений украинских граждан вне банковской системы в сумму 30-35 млрд долларов.