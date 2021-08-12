У що самостійно інвестують українці та скільки треба мати грошей для старту

В Україні все більше розвивається краудфандинг (колективне інвестування). Люди вкладаються в оптики, ресторани, фаст-фуди, пекарні, виробництво дронів, спортивного інвентарю, медичного обладнання, організацію служб доставок тощо. Проте найбільш привабливими з точки зору прибутковості залишаються нерухомість, data science-проєкти та фінтех.

Одним із яскравих прикладів колективного інвестування є інноваційний центр "Промприлад. Реновація" в Івано-Франківську.

Завдяки близько 1000 інвесторам, які вклали в проєкт понад 9 мільйонів доларів, "Промприлад" розвиває тепер підприємництво, неформальну освіту, сучасне мистецтво та урбаністику.

"Промприлад" і досі відкритий для інвестицій. Мінімальна сума, з якою сюди можна зайти, складає 50 тисяч гривень. Прогнозована дохідність інвестиції після завершення проєкту для інвесторів становить 8-9% річних, з прив'язкою до долара. Почати виплачувати дивіденди обіцяють після завершення всіх етапів ревіталізації заводу.

Чи готові українці інвестувати?

Готовність українців інвестувати у чийсь бізнес подеколи стає несподіванкою навіть для самих власників цього бізнесу. "Для того, щоб відкрити виробництво байків в Україні, нам потрібно було 3 млн доларів. З самого початку ми орієнтувалися на американського інвестора: гроші шукали там і навіть на Fundable зробили ролик англійською мовою. Того, що таку суму можна зібрати краудфандингом в Україні, навіть не припускали. І яким було наше здивування, коли трохи більше, ніж за 3 місяці, ми зібрали 3,4 млн доларів, і 297 нашими інвесторами із 300 стали саме українці", — розповідає співзасновник компанії Delfast Данило Тонкопій.

Наразі надійність і перспективність своїх вкладів інвестори Delfast можуть постійно відстежувати. "Ми створили дашборд для інвесторів. Ми їм показуємо: ось ваша кількість акцій, ось наші продажі, ось як росте компанія, ось як росте ваша доля. На запитання інвесторів завжди відповідаємо. Тобто у нас регулярна і постійна щільна співпраця", — зазначає Данило Тонкопій.

Найбільш популярною статтею для інвестування серед інвесторів "УкрІнвестКлубу" керуючий партнер Дмитро Карпіловський під час Invest Networking Event, що проводився самим "УкрІнвестКлубом", назвав нерухомість. Пов’язує це із високим рівнем захисту інвестицій і високою прибутковістю.

"Скажімо, весь інвестиційний пул в КМ "SHELEST" був розписаний буквально за кілька годин. Ми купили три будинки у цьому котеджному містечку. Один із них уже продали. По ньому зафіксована дохідність 50% річних", — зазначив Дмитро Карпіловський. У КМ "SHELEST" (розміщене на березі Київського моря неподалік Вишгорода) 27 учасників "УкрІнвестКлубу" інвестували більше 1,1 млн доларів.

Загалом, у ТОП-5 інвестиційних проєктів "УкрІнвестКлубу" увійшли: УК "Оптика 1st" (4 млн доларів від 80 інвесторів), УК "Delfast" (більше 2,2 млн доларів від 203 інвесторів), УК "Імперія нерухомості" (більше 1,2 млн доларів від 24 інвесторів), УК "Інвест Стандарт" (більше 1,2 млн доларів від 39 інвесторів), УК "SHELEST" (більше 1,1 млн доларів від 27 інвесторів).

"Особисто я інвестував у ID Finance (міжнародна фінтех-група, що спеціалізується на data science, кредитному скорингу та цифрових фінансах. — Delo.ua), в нерухомість і у власний бізнес. Поки що найцікавішим є власний бізнес. Це сенсорні кіоски самообслуговування: виробництво, продаж, встановлення. Я як власник бізнесу маю тут 20% річних. В цілому, якщо мова іде про захищені (мають забезпечення) інвестиції, то дохід 20-25% з прив'язкою до долара є цілком прийнятним", — розповідає один із учасників "УкрІнвестКлубу" Дмитро Мощний.

Разом з тим свій власний бізнес Дмитро Мощний розглядає як ризиковий. "В свій час я вклав у свій бізнес 100% капіталу. Зараз іду до того, щоб у моєму власному бізнесі було тільки 50% всього мого капіталу, решта — інвестиції "по різних кошиках", — говорить він.

Ще один учасник "УкрІнвестКлубу" Руслан Дерев’янко каже, що наважитися самостійно у щось інвестувати було важко — "УкрІнвестКлуб" дав поштовх для диверсифікації власних заощаджень. "Я уже зайшов в одну угоду. Компанія залучала інвесторів під 18%. Вхідний поріг — від 5 тисяч доларів. Свій перший дохід уже отримав. Планую тепер ще у два проєкти інвестувати. Це "Український Ощадний Центр" (кредитна спілка, що пропонує кредити та залучає вклади на депозитні рахунки у членів кредитної спілки. — Delo.ua) і DroneUA (дрони, сенсори, обробка даних, GIS аналітика, дистрибуція технологій. — Delo.ua). У "Український Ощадний Центр" можна інвестувати уже зараз, а DroneUA планують відкритися для інвестицій десь у жовтні-листопаді. Це ж не просто так: прийшов, кинув гроші у скарбничку — і все. Кошти залучаються під певні цілі", — розповідає він.

Водночас є й такі інвестори-початківці, котрі поки що у своєму виборі іще визначаються.

"Я іще нікуди не інвестував, тільки депозити. Однак хочеться увійти в якийсь бізнес. З того, що зацікавило, це компанія, що викуповує житло у самотніх пенсіонерів за 30% вартості і потім забезпечує їм пожиттєвий догляд і щомісячно ще плюс додатково по 3 тис. гривень виплачує. Розумію, що, може, це десь не гуманно звучить, бо чим швидше людина помре, тим більший дохід, але, з іншої сторони, самотні безпомічні люди можуть отримати належний догляд", — розповідає один із гостей Invest Networking Event Сергій Ставніченко.

Як починати інвестувати

Знайти об’єкт для інвестування українці можуть самостійно за допомогою певних платформ. Найпопулярнішими платформами для вибору об'єкта інвестицій на сьогодні є Fundable, Crowd Supply, Kickstarter, IndieGoGo, Startup.Network тощо. Для того, щоб починати інвестувати, достатньо зареєструватися на обраній платформі (можна одразу на кількох).

Шукати об'єкти для інвестування можна виключно у галузях, які були наперед визначені для себе як цікаві, і саме "під свій гаманець". Мінімальні суми для інвестицій у кожен із проєктів свої. Так, скажімо, мінімальною інвестицією у Master Burger, який хоче залучити 300 тисяч доларів на закупку електроскутерів, їх брендування, уніформу, а також рекламу і маркетинг, на Startup може бути сума більше 5 тисяч доларів. Після повернення інвестору всього тіла інвестиції (планово — за 3,5 роки) своєму інвестору Master Burger обіцяє до 40% річних.

Скласти інвестиційний портфель під індивідуальні можливості потенційного інвестора можуть і в спільнотах, які об’єднують приватних інвесторів. Це той же "УкрІнвестКлуб", Syndicate Club, Клуб Приватних Інвесторів тощо. Щоправда, не безкоштовно. Наприклад, три місяці участі в "УкрІнвестКлубі" для інвесторів-початківців коштує близько 200 доларів. За це обіцяють навчальний курс (25 уроків по 5-10 хвилин), допомогу в супроводі інвестиційних угод, допомогу в захисті прав інвестора, спеціальні умови від інвестиційних компаній і закритий telegram чат, де уже самі інвестори-учасники клубу можуть обговорити наявні інвестиційні проєкти і доцільність інвестування у них. Для більш досвідчених інвесторів є послуги індивідуального складання інвестиційного портфеля, аналіз угод, можливість входу в непублічні угоди тощо. Останнім доведеться викласти за участь в "УкрІнвестКлубі" уже близько 500 доларів/6 місяців.

Серед закритих інвестиційних клубів для приватних інвесторів виділяються iClub, UAngels і Investment Mosaic. Вартість входження в ці клуби і участь у них, як зазначено на сайтах, визначається індивідуально і залежить від можливостей самого інвестора. Попередньо потрібно подати заявку на участь в клубах. Ці клуби також беруть на себе юридичний, аналітичний, фінансовий супровід угод і навчання нових членів. Особливістю iClub, який, зазначимо, в основному робить акцент на інвестиціях в технологічні компанії з потенціалом глобального зростання, є те, що клуб не бере комісій з інвестицій, які здійснюються в українські проєкти, що служить для інвесторів мотиватором вкладатися саме в українське.

Іще одним варіантом інвестування може бути віддати гроші, щоб проінвестували за вас. На ринку є компанії, які допомагають клієнтам заробляти, вкладаючи їхні гроші в малий і середній бізнес. "Працює це так. Ми підписуємо договір про співпрацю, де прописуємо суму, термін інвестицій, відсоток доходу і періодичність виплат. Потім клієнт перераховує кошти на наш рахунок і отримує свій дохід від підібраного нашими фахівцями бізнесу для інвестицій", — говорить засновник фінансово-інвестиційної компанії Babitskyi Investment Management Роман Бабицький.

Засновник фонду FinStream Сергій Позняк в свою чергу каже, що інвестиції учасників фонду розміщуються частками до 8 000 000 млн гривень в бізнес-проєкти МСБ з високою (понад 30-40%) рентабельністю і короткими фінансово-господарськими циклами. На виході — прибутковість на рівні 18% річних в гривні, пільгове оподаткування і гарантоване повернення інвестицій.

Загалом же, якщо є бажання почати у щось інвестувати, то краще починати робити це із малого. І тут не варто виходити із принципу "де малі суми — там малі втрати". "На малих сумах ви почнете отримувати досвід, розбиратися з такими поняттями, як очікувана норма прибутку від інвестицій, загальна прибутковість інвестицій і т.д. Крім того, ви зрозумієте, які особистісні якості потрібно у себе виробити, щоб зберігати спокій у період спаду", — зазначають у FinStream. За словами Романа Бабицького, на перших стадіях інвестори-початківці зазвичай довіряють компанії для інвестування 5-10 тисяч доларів.