Золото продолжает дешеветь. Стоит ли украинцам в него сейчас инвестировать

Золото — одна из древнейших и наиболее привычных инвестиций на планете. И несмотря на появление криптовалют и других многообещающих инвестиционных инструментов, у украинцев вложения в благородный металл сегодня на третьем месте после недвижимости и депозитов.

Год назад — 5 августа 2020 года, мировые цены на золото установили новый исторический максимум — 2037 долларов за тройскую унцию. Затем ценник несколько снизился — до 1843 долларов в декабре. Но даже несмотря на это, золото остается одним из немногих активов, стоимость которых за последние два года увеличилась более чем на 50%.

8 августа 2021 года золотые цены стали стремительно падать — с 1800 до 1685 долларов за унцию. В течение пары часов курс, впрочем, восстановился до отметки в 1750 долларов, однако падение драгметалла в цене с начала года составляет 9%. И почти 20%, если сравнивать с наивысшей прошлогодней августовской отметкой.

Delo.ua разобрались, почему так "штормит" золотые цены, стоит ли его сейчас покупать или наоборот продавать, какой будет цена драгоценного металла до конца года и как правильно в него инвестировать.

Куда падает драгметалл

По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, в нынешнем падении ничего необычного для рынка нет. Он объясняет — аналогичное падение цены было и в 2020 году, когда в сентябре после августовского максимума снижение цены составило более 10%, опустившись до отметки 1850 долларов за унцию.

"Это происходило из-за укрепления доллара и оттока спекулятивных денег из золота после того, как оно сильно выросло с начала пандемии коронавируса. Ничего удивительного, ведь золото традиционно воспринимается как защитный актив на падающих рынках рисковых торговых инструментов", — поясняет Шевчишин.

И добавляет, что сейчас стоимость золота в Украине снижается на фоне падения стоимости этого драгоценного металла во всем мире. А это в свою очередь произошло из-за обсуждений в Федеральной резервной системе США вероятного сокращения объемов приобретения облигаций с рынка.

"Сейчас курс золота колеблется возле отметки 1800 долларов за унцию, упав чуть более чем на 5% с начала мая текущего года и отойдя от исторического максимума более чем на 10% вниз", — подчеркивает эксперт.

По его словам, в целом по году цены совершают широкие колебания в коридоре 1800-1900 долларов за унцию, попеременно меняя направление движения. Но таких взлетов как в прошлом году пока не наблюдается.

Почему золото — мерило инфляции

Эксперты объясняют — золото растет в цене всегда, поскольку его запасы в мире ограничены и с каждым годом добычи становится меньше. В моменты, когда ее объемы увеличиваются, снижается и стоимость драгметалла в мире. Когда добывают меньше — стоимость, соответственно, растет.

Согласно отчету Всемирного золотого совета (ВЗС), за первое полугодие 2021 добыча шахт увеличилась на 9% и достигла 1 782,6 тонн, а это самый высокий результат за первое полугодие начиная с 2000. Впрочем, увеличилась и стоимость добычи, которая в свою очередь влияет на золотое ценообразование — до $1048 за унцию, что на 6% выше чем в предыдущем году.

Дополнительный фактор, сказывающийся на стоимости драгметалла — кризисы мировой экономики, во время которых стоимость золота традиционно взмывает ввысь. Эксперты объясняют — когда акции и биржевые товары в цене падают, люди стремятся так или иначе перераспределить свои инвестрии куда-то, где риск потерять деньги меньше. То есть, в защитный актив — в золото. Именно это можно было наблюдать в 2008 году и в 2013 году.

Кроме того, по словам советника главы правления "МегаБанк" Андрея Львова, золото исторически работает как своего рода "мерило инфляции".

"Чем выше показатель инфляции, тем выше цена золота. Задействование печатных станков, программы по выплате пособий или поддержи людей во время пандемии — это всё печатный станок, а значит и увеличение инфляции. Мы в Украине уже можем это ощущать через цены на энергоносители, топливо и продукты питания", — говорит Львов.

По словам директора департамента казначейских операций Юнекс банка Анны Волуйчак, спрос на золото действительно активнее всего растет в периоды нестабильности. Но на котировки огромное влияние оказывают не объективные факты, а ожидания инвесторов.

"Именно ожидания глубочайшего экономического кризиса вызвали огромный рост стоимости в начале 2020 года, когда началась пандемия. С уровня $1500 золото подорожало до исторически максимального показателя $2037 в августе 2020-го. Но затем началось обратное движение, спровоцированное ожиданиями быстрого выхода из кризиса глобальной экономики. Этому способствовали новости об успешных испытаниях вакцины, макроэкономические показатели, снижение которых оказалось не таким глубоким, как прогнозировали", — объясняет Волуйчак.

И добавляет, что исходя из этого очень трудно делать сколько-нибудь точные прогнозы по стоимости золота. Даже относительно малозначительная новость может быть трактована рынком как сигнал к покупке или продаже металла.

По словам Волуйчак, аппетит к риску в мире сейчас довольно высок, что можно видеть по растущим котировкам акций и биржевых индексов, криптовалютному рынку. А это в свою очередь снижает интерес к золоту.

"Но ситуация может поменяться очень быстро. Причем как в одну, так и другую сторону. С этой точки зрения инвестиции в золото имеют смысл лишь на больших периодах — не менее 3-5 лет", — уверена эксперт.

Что делать с золотом сейчас

По словам Андрея Шевчишина, золото — это финансовый актив в первую очередь для долгосрочных инвестиций, который инвесторы зачастую держат в своем портфеле годами.

"Поэтому сейчас продавать золото не стоит, ведь с большой вероятностью рост рыночной цены возобновится. И возврат к максимуму в 2000 долларов до конца года и даже подъем к более высоким уровням вполне возможны. Ситуация на финансовых рынках остается достаточно неопределенной и сложной, не исключен новый отток инвесторов из рисковых активов в драгоценные металлы", — полагает Шевчишин.

И добавляет, что в случае, если вы хотите инвестировать "в долгую", вполне можно купить золото сейчас. Если же есть желание получить быструю доходность, то лучше выбрать другой актив.

Андрей Львов также рекомендует не продавать, а держать золото на руках. И по возможности даже увеличивать портфель.

"Ведь за время пандемии общая денежная масса только в США увеличилась на 15% и продолжает увеличиваться, что толкает к увеличению инфляции. Поэтому мы ожидаем пробой исторического максимума в ближайшие полгода. И кроме того, золото еще не разу не закрывало 2 года вподряд нисходящим трендом", — прогнозирует Львов.

Какое золото покупать

Андрей Шевчишин советует покупать золото в банке в форме слитков — это самая простая и понятная форма для начинающего инвестора. По его словам, если учесть, что с начала текущего года золото только потеряло в цене, следует держать слитки достаточно долго, пока оно не вернется к росту. Но при хорошем раскладе и при долгом инвестировании можно, по его мнению, получить доходность порядка 10%.

"То, что золото не приносит значительного процентного дохода — его ключевой недостаток. С точки зрения простого человека, обладающего относительно скромной свободной суммой, сейчас гораздо более перспективными выглядят инвестиции в ОВГЗ или даже банковский депозит", — соглашается Анна Волуйчак.

Андрей Львов в свою очередь рекомендует покупать не просто слитки, а слитки весом 50 и 100 грамм, поскольку они наиболее ходовые и их легче всего продать. По его словам, в предыдущие годы в среднем золото обеспечивало доходность в пределах 5-7% годовых.

"Никогда не покупайте золото с рук или на интернет-сайтах, которые пишут, что торгуют банковским золотом. На рынке встречаются поддельные слитки. Банк же отвечает за то, что продаёт и несет за это не только репутационную ответственность", — подчеркивает Львов.

Определяясь с покупкой, важно учитывать еще один существенный недостаток золота — спред. Это не что иное, как разница между ценой покупки золота и его продажей и дороже обходится именно последняя. Поэтому, по словам Анны Волуйчак, даже при стабильных котировках покупка и последующая продажа слитка обернется только убытками. В некоторых случаях спред может достигать 20%. В этом ключе наиболее выгодными являются как раз слитки весом от 100 грамм, поскольку в их случае спред минимальный — в пределах 1%.

Елена Ковтун, специально для Delo.ua