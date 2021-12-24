Сеть "Добробут" намерена открыть в Украине 5 частных больниц и хочет покрыть своими клиниками всю страну до 2028 года

Медицинская сеть "Добробут" планирует до 2028 года открыть клиники во всех регионах Украины.

Об этом заявил генеральный директор и совладелец сети Олег Калашников, передает НВ.

В частности, по его словам, в ближайшие два года "Добробут" собирается открыть полноценный мультифункциональный госпиталь в Виннице.

"У нас есть стратегия, которая подразумевает открытие больших больниц. Это здания на 10 тысяч квадратных метров с 80-90 койками. Мы планируем построить такие госпитали во Львове, в Виннице, Одессе, Днепре и Харькове. Таким образом мы сможем покрыть всю Украину. Реализовать нашу стратегию планируем до 2028 года, а объем инвестиций в этот проект составит около $300 млн", – рассказал Калашников.

Кроме этого, в компании думают над франшизами небольших поликлиник, в связи с чем планируют запустить пилотные проекты.

"Нашу скорую помощь намерены развивать по всей стране таким образом, чтобы бригады могли за два часа доехать из любой точки страны до ближайшего госпиталя", – отметил гендиректор.

Калашников подчеркнул, что наиболее предпочтительным регионом с точки зрения развития является Харьков.

"Но от него всего 40 километров до российской границы. Это зона риска. Определенно можно сказать, что следующим городом после Винницы, где мы будем развиваться, станет Львов", – сообщил Калашников.

Ранее сообщалось, что медицинская сеть "Добробут" планирует закрыть стационар для лечения больных коронавирусной инфекцией Covid-19.