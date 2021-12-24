Гендиректор "Добробута" хочет открыть собственный медуниверситет

Генеральный директор и совладелец медицинской сети "Добробут" Олег Калашников мечтает открыть медуниверситет. Об этом он заявил в интервью изданию НВ.

По словам Калашникова, открытие такого учебного заведения стоит очень больших денег.

"Я мечтаю открыть медицинский университет. Это очень затратное мероприятие. Его нельзя открыть за $1 млн или за $5 млн. Там принципиально другие затраты", – отметил Калашников.

Он считает, что сейчас в системе украинского медицинского образования существует масса проблем.

В частности, не ко всем студентам выставляются одинаковые требования.

"Они видят, что можно филонить. Но примерно 20% студентов все равно получают знания. Меня беспокоит клиническая база – на базе чего они учатся? Мы даже у себя при большом желании и стремлении сталкиваемся с проблемами. Нужно убедить докторов заниматься интернами, а самих интернов обеспечить реальной работой, связанной с медициной", – рассказал гендиректор.

Калашников добавил, что не все в команде сети "Добробут" разделяют его мечту об открытии университета.

"Его надо строить с нуля", – подчеркнул Калашников.

Ранее сообщалось, что медицинская сеть "Добробут" планирует до 2028 года открыть клиники во всех регионах Украины.