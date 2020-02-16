Политика 40 минут назад

У Зеленского рассказали, когда в Украине заработает страховая медицина

Медицинская страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантированный государством объем бесплатной медпомощи

У Зеленского рассказали, когда в Украине заработает страховая медицина У Зеленского рассказали, когда в Украине заработает страховая медицина
Страховая медицина в Украине може заработать в 2023 году

В 2023 году страховая медицина может начать работать в Украине.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от президентской партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, медицинская страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантированный государством объем бесплатной медицинской помощи. Но для этого должно быть соблюдено несколько условий.

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"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это universal coverage (универсальное покрытие расходов пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы должны не ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", — сказал Радуцкий.

Также необходимым условием для запуска страховой медицины нардеп считает вывод зарплат украинцев "из тени".

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"Мы сделаем все, чтобы процент "черной" зарплаты был с каждым днем ​​все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы считаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то год-два — где-то 2023 год. Это не обещание. Это планы", — отметил председатель парламентского комитета.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский дал 2 года на запуск страховой медицины в Украине.

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