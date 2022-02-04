Инвесторы mono invest понесли значительные убытки: пользователи жалуются на технические проблемы

По состоянию на 1 февраля прибыль всех инвесторов mono invest на портфеле инвестиций около 2,4 млн.долл. составляла 70’231$.

Об этом в своем Telegram-канале написал один из учредителей monobank Олег Гороховский.

"1.02 прибыль всех инвесторов mono invest на портфеле инвестиций около 2,4 млн.долл. составляла 70’231$. По итогам вчерашней торговой сессии текущий суммарный убыток всех инвесторов на их портфелях составляет -8’907$. Это, пожалуй, главное, что стоит знать об инвестировании", - отметил Олег Гороховский.

Также он высмеял вчерашнее падение акций компании Meta (раннее Facebook), котировки которых снизились на 22%.

В свою очередь, под постом Гроховского пользователи стали писать, что причинами убытка инвесторов mono invest являются технические проблемы.

"Причина этого убытка, то, что вчера у вас сломалась продажа акций. И все дружно наблюдали, как портфель уходил с плюса в минус. А продажа акций не работала", - пишут пользователи.

О технических проблемах также сообщил онлайн-брокер Exante, который сотрудничает с monobank.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля monobank запускает пилотный проект для торговли акциями.

"У нас можно будет покупать все бумаги из списка S&P500 на старте и несколько самых популярных ETF с 1 февраля", — отмечал ранее Гороховский.

Также он обещал, что банк сделает продукт очень простым и удобным для пользователей, чтобы любой клиент мог купить себе акции Tesla и чувствовать себя Уорреном Баффеттом.