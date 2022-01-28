Гороховский призвал украинцев не бежать покупать доллары: "Они не спасут нас"

Если курс доллара упадет ниже 30 грн, это нанесет удар по украинской экономике.

Об этом в своем Telegram-канале написал один из учредителей monobank Олег Гороховский.

"Будет война или не будет, а обвалившийся ниже 30 грн за доллар курс так больно ударит по экономике и по людям, что наши "доброжелатели" будут в полнейшем восторге", – написал Гороховский.

По его словам, слабая Украина выгодна и России, и Западу.

"Так получилось, что слабая Украина выгодна всем: и коллективному Западу, который забирает отсюда за гроши трудоспособное население и с умным видом потом рассказывает, как нам выполнять их инструкции, и России, которой любой ценой надо объяснять своим гражданам, что сыто жить в монархии лучше, чем свободно в банановой республике", – отметил бизнесмен.

В связи с этим Гороховский призвал украинских граждан не покупать американские доллары.

"Если начнется война, они не спасут нас, а если ее не будет они нам по такой цене будут только напоминать о нашей трусости и слабости", – заявил Гороховский.

Напомним, мonobank утром 27 января продавал клиентам доллары по заниженному на 1 грн курсу, что в итоге нанесло ему около 150 тысяч грн ущерба.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля monobank запускает пилотный проект для торговли акциями.