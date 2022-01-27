Кому-то повезло: monobank случайно продал клиентам $160 тысяч по ошибочному "сладкому" курсу

Monobank утром 27 января продавал клиентам долларов по заниженному на 1 грн курсу, что в итоге нанесло ему около 150 тысяч грн ущерба. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сооснователь интернет-банка Олег Гороховский.

"В 9:41 утра я зашел в наше приложение — разрабы прислали новую сборку, — нажал на вкладку "Еще", и у меня зашевелились волосы на спине. Менеджер, отвечающий за валютные курсы, по ошибке поставил курс на продажу на 1 грн лучше рыночного. После этого еще минут десять ушло на поиски менеджера, установку и прогрузку нового курса в систему", — рассказал он.

По словам Гороховского, в итоге "сладкий" курс простоял примерно 25 минут. Всего по нему было куплено долларов на 4,5 млн грн.

"Отделались легким испугом и отличными выводами, как убрать риски в таких местах на будущее. С клиентов ничего мы, конечно же, дописывать не будем. Кому-то повезло", — отметил он.

При этом он посетовал на то, что рост стоимости доллара в Украине происходит в основном "потому, что мы не можем сдерживать свои эмоции и не поддаваться стадному инстинкту".

"Прекратите покупать валюту по дурной цене! Надо срочно сделать себе аватарку: "Я патриот и не покупаю доллар по 29!", — пошутил предприниматель.

В комментариях к посту Гороховский также сообщил, что благодаря тому, что он сам вовремя увидел ошибку, он этим "спас менеджера", однако тот все равно подвергнется финансовому наказанию.

"Если бы я не обнаружил это через два часа, он бы потерял работу, а так просто немного деньжат", — добавил сооснователь monobank.

Напомним также, что недавно Гороховский возмущался тем, что мошенники в интернете наживаются на имени monobank и используют другие названия, производные от "моно-".