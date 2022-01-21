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Категория
Банки
Дата публикации

Рыжик, Добби и Царапка: Гороховский показал новые банкоматы monobank

Банкоматы monobank
Банкоматы monobank. Фото: Telegram-канал Гороховского

Соучредитель monobank Олег Гороховский показал, как будут выглядеть первые банкоматы мобильного банка. 

Как рассказал банкир в своем Telegram-канале, у каждого банкомата будет своя персональная кличка, а его дизайн напоминает силуэт кота. Впрочем, интерфейс приложения monobank также связан с этим домашним животным.

Первые банкоматы уже получили свои клички — Рыжик, Добби и Царапка.

"Уже совсем скоро появятся наши банкоматы. Мы бы были не мы, если бы сделали обычную скучную железяку, и мы попросили агентство Banda помочь нам в этом проекте," — рассказал Гороховский.

Он добавил, что клиенты могут предложить свое любимое кошачье имя для будущих банкоматов. 

Напомним, банкоматы monobank появятся в первом квартале 2022 года. Соучредитель банка рассказал, что monobank решил  освоить это направление, так как у него достаточно много вкладчиков, и у вкладчиков есть большие суммы.

Это удобно для крупных вкладчиков и выдачи больших сумм вкладов. Особенно для внесения больших сумм, отметил Гороховский.

Автор:
Вита Молодан