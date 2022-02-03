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Акции Facebook упали более чем на 20%: инвесторы потеряли почти $200 млрд
Акции компании Meta (раннее Facebook) упали на 22% после того, как выяснилось, что доходы Meta не оправдали ожидания инвесторов, а компания заявила, что в первом квартале ее ждут многочисленные проблемы, в том числе финансовые. Об этом сообщает CNBC.
В начале торгов в среду, 2 февраля, ценные бумаги Meta подорожали до 323 долларов за штуку, но уже после публикации финотчета акции упали до 249 долларов.
Инвесторы потеряли почти 200 миллиардов долларов из снижения рыночной оценки компании Meta, сообщает FT.
Инфляция, сбои в цепочках поставок у рекламодателей и переход пользователей на продукты, которые "монетизируются по более низким ставкам", являются одними из ключевых проблем, с которыми сталкивается компания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным Refinitiv, выручка Meta в первом квартале составит от 27 до 29 миллиардов долларов, в то время как аналитики ожидали, что этот показатель превысит 30 миллиардов долларов.
Кроме того, впервые в истории Meta сообщила, что теряет уникальных пользователей Facebook, что также негативно повлияло на рыночную оценку.
"Что касается ожиданий, мы ждем новые трудности из-за усиления конкуренции на привлечение пользователей и из-за смещения вовлеченности в наших приложениях. У людей есть много вариантов того, как они хотят проводить свое время, и такие приложения, как TikTok, очень быстро растут", — рассказал предупредил исполнительный директор Meta Марк Цукерберг.
Ранее резко упали акции Netflix из-за медленного прироста подписчиков. Тогда падение произошло также после публикации одного из отчетов компании. Он показал, что чистый прирост числа подписчиков сервиса в октябре-декабре 2021 года оказался ниже ожиданий инвесторов. В четвертом квартале число пользователей платных сервисов Netflix выросло на 8,28 миллиона, достигнув 221,8 миллиона человек.
В то же время аналитики JPMorgan прогнозируют, что в целом индекс S&P 500 в 2022 году подскочит на 25%.
Эксперт отметил, что корпорации США могут продемонстрировать рост прибыли выше консенсусного прогноза на 14%.