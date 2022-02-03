Акции Facebook упали более чем на 20%: инвесторы потеряли почти $200 млрд

Акции компании Meta (раннее Facebook) упали на 22% после того, как выяснилось, что доходы Meta не оправдали ожидания инвесторов, а компания заявила, что в первом квартале ее ждут многочисленные проблемы, в том числе финансовые. Об этом сообщает CNBC.

В начале торгов в среду, 2 февраля, ценные бумаги Meta подорожали до 323 долларов за штуку, но уже после публикации финотчета акции упали до 249 долларов.

Динамика падения стоимости акций Meta (Facebook). Фото: NASDAQ

Инвесторы потеряли почти 200 миллиардов долларов из снижения рыночной оценки компании Meta, сообщает FT.

Инфляция, сбои в цепочках поставок у рекламодателей и переход пользователей на продукты, которые "монетизируются по более низким ставкам", являются одними из ключевых проблем, с которыми сталкивается компания.

По данным Refinitiv, выручка Meta в первом квартале составит от 27 до 29 миллиардов долларов, в то время как аналитики ожидали, что этот показатель превысит 30 миллиардов долларов.

Кроме того, впервые в истории Meta сообщила, что теряет уникальных пользователей Facebook , что также негативно повлияло на рыночную оценку.

"Что касается ожиданий, мы ждем новые трудности из-за усиления конкуренции на привлечение пользователей и из-за смещения вовлеченности в наших приложениях. У людей есть много вариантов того, как они хотят проводить свое время, и такие приложения, как TikTok, очень быстро растут", — рассказал предупредил исполнительный директор Meta Марк Цукерберг.

Ранее резко упали акции Netflix из-за медленного прироста подписчиков. Тогда падение произошло также после публикации одного из отчетов компании. Он показал, что чистый прирост числа подписчиков сервиса в октябре-декабре 2021 года оказался ниже ожиданий инвесторов. В четвертом квартале число пользователей платных сервисов Netflix выросло на 8,28 миллиона, достигнув 221,8 миллиона человек.

В то же время аналитики JPMorgan прогнозируют, что в целом индекс S&P 500 в 2022 году подскочит на 25%.

Эксперт отметил, что корпорации США могут продемонстрировать рост прибыли выше консенсусного прогноза на 14%.