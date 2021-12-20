Индекс S&P 500 в 2022 году подскочит на 25% — аналитик JPMorgan

В 2022 году индекс S&P 500 взлетит на 25%. Такой прогноз на днях озвучил аналитик JPMorgan Марко Коланович, сообщает ProFinance.

По его словам, даже после трех звездных лет подряд на фондовом рынке инвесторы увидят продолжение ралли в 2022 году.

"Мы по-прежнему видим потенциал роста акций на фоне более высоких, чем ожидалось, темпов роста корпоративных доходов, улучшения ситуации в Китае и развивающихся рынках и нормализации потребительских привычек", — пояснил Коланович.

Эксперт отметил, что корпорации США могут продемонстрировать рост прибыли выше консенсусного прогноза на 14%.

"Прогрессивный консенсус-прогноз снова является консервативным и показывает средние однозначные цифры роста на основных рынках", — заявил он.

В своей записке Коланович подчеркнул, что скромные оценки доходов не соответствуют сильной экономике, сложившейся после пандемии, и при этом они не отражают увеличения сбережений домашних хозяйств или расширения рынков труда.

"Прибыль может вырасти еще больше, если Китай перейдет от своей недавней политики репрессивного регулирования к благоприятной для бизнеса позиции или если торговая война между США и Китаем ослабнет", — сказал Коланович.

При этом наиболее важным фактором для потенциала положительной доходности акций в 2022 году Коланович считает высокий баланс центральных банков, несмотря на решение ФРС (Федеральная резервная система — Delo.ua) ускорить сокращение ежемесячных покупок облигаций и решение Банка Англии повысить процентные ставки.

"Мы ожидаем, что политика центрального банка останется в целом гибкой, несмотря на сокращение QE ФРС, с дополнительным увеличением баланса центральных банков на мировых развитых рынках на 1,1 трлн долларов до конца 2022 года и более мягким подходом ФРС к текущим рыночным ожиданиям в преддверии промежуточных выборов в США", — заявил Коланович.

При этом эксперт рассматривает инфляцию как временное ускорение, а не структурный сдвиг. Частично это связано с тем, что корпорации должны решить логистическую проблему цепочки поставок в следующем году, чтобы ограничить дальнейшее повышение цен.

"Рекордная корпоративная ликвидность и сильные фундаментальные показатели должны продолжать стимулировать капитальные вложения, пополнение запасов, доходность для акционеров и деятельность по слияниям и поглощениям", — подытожил Коланович.

Напомним, 15 декабря ФРС понизила прогноз роста валового внутреннего продукта США, но повысила его относительно динамики инфляции в стране в 2021 году.

Ранее сообщалось, что ФРС США начинает работу над сворачиванием программы выкупа активов, которая действовала на протяжении полутора лет (с начала весны прошлого года). Ежемесячный объем операций будут снижать на 15 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока программа не прекратит свое действие в полном объеме.

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