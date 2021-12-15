Прогноз ФРС: рост ВВП США замедлится, а инфляция — ускорится

Федеральная резервная система (ФРС) 15 декабря понизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) США, но повысила его относительно динамики инфляции в стране в 2021 году. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

ФРС ожидает, что по итогам 2021 года американская экономика вырастет на 5,5%, тогда как в сентябре прогнозировалось увеличение на уровне 5,9%.

Федрезерв ухудшил прогноз и на последующие годы. В 2021 году ожидается рост ВВП США на 4% против 3,8% прогнозированных в сентябре. В 2023 году рост оценивается в 2,2% против 2,5% ранее.

А во темпы роста цен ускорятся, ожидают в ФРС. Прогноз повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году пересмотрен до 5,3% с 4,2%. Согласно прогнозу, в 2022 году инфляция ускорится до 2,6%, тогда как ранее ожидалось 2,2%. В 2023 году - до 2,3% с 2,2%.

Вместе с тем ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Федрезерв решил уменьшить объемы выкупа активов в январе на $30 млрд: US Treasuries - на $20 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд.

"Благодаря прогрессу в вакцинации и сильной политической поддержке показатели экономической активности и занятости продолжали укрепляться. Ситуация в секторах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, улучшилась в последние месяцы, но продолжает находиться под воздействием COVID-19", - отмечается в сообщении ФРС.

В Федеральном комитета по операциям на открытом рынке добавили, что дальнейшая траектория движения экономики зависит от развития эпидемиологической ситуации в США.

Новые штаммы короанвируса создают риски для экономических перспектив. Но в целом массовая вакцинация и улучшение ситуации с цепочками поставок поддержат рост экономической активности и занятости, а также будут способствовать снижению инфляции.

Ноябрьская инфляция в США достигла 6,8%, что стало самым высоким показателем с 1980-х годов.

При этом эксперты агентства считают, что высокие цены помогли обеспечить успешный год для бизнеса в США, который демонстрирует самую высокую рентабельность с 1950-х годов.

Ранее сообщалось, что ФРС США начинает работу над сворачиванием программы выкупа активов, которая действовала на протяжении полутора лет (с начала весны прошлого года). Ежемесячный объем операций будут снижать на 15 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока программа не прекратит свое действие в полном объеме.