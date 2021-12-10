Инфляция в США достигает 40-летнего максимума

В США на фоне быстро развивающейся экономики также стремительно растут цены. Аналитики ожидают, что ноябрьская инфляция в стране достигнет 6,8%, что станет самым высоким показателем с 1980-х годов. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

При этом эксперты агентства считают, что высокие цены помогли обеспечить успешный год для бизнеса в США, который демонстрирует самую высокую рентабельность с 1950-х годов.

"Но для администрации Джо Байдена и Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые не ожидали этого, внезапное возвращение инфляции, выглядит все более травматичным", — отмечают эксперты.

Прогнозируется, что это приведет к некоторым большим изменениям в следующем году, поскольку ФРС разворачивается к повышению процентных ставок.

Аналитики объясняют, что инфляция ускорилась из-за пандемии — миру стало труднее производить и перемещать товары.

Правительство как никогда ранее увеличило доходы во время кризиса, поэтому домохозяйства по-прежнему были готовы много тратить.

"А сочетание запретов и осторожности со стороны Covid означало, что их покупательная способность была сосредоточена на потребительских товарах, а не на услугах" — добавили эксперты.

Напоминаем, инфляция на потребительском рынке Украины в ноябре замедлилась до 10,3% в годовом выражении.

Больше всего по сравнению с ноябрем 2020 года выросли цены на подсолнечное масло (47,3%), сахар (39,3%) и яйца (25,6%), хотя за последний месяц они изменились незначительно.

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