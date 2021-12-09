Годовая инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 10,3%

Инфляция на потребительском рынке Украины в ноябре замедлилась до 10,3% в годовом выражении. В свою очередь, по сравнению с октябрем, как сообщает Госслужба статистики, цены выросли в среднем на 0,8%, а с начала календарного года на 9,4%.

Больше всего в ноябре подорожали овощи - на 7,8% (за год - на 11,9%), в то же время больше всего подешевели фрукты - на 7,6% (за год - на 6,4%).

Хлеб и сыр в прошедшем месяце подорожали на 2,2%, а молоко на 2,9%. В годовом же исчислении рост цен на эти продукты составил соответственно 18,1%, 9,8% и 10,1%.

Больше всего по сравнению с ноябрем 2020 года выросли цены на подсолнечное масло (47,3%), сахар (39,3%) и яйца (25,6%), хотя за последний месяц они изменились незначительно.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились в предыдущем месяце на 0,6%, что в основном связано с удорожанием табачных изделий на 1,1%.

Одежда и обувь в Украине подешевели в ноябре на 2,1%, а за год - на 4,5%. Также зафиксировано снижение цен на природный газ на 0,3%, хотя с ноября прошлого года они выросли на 15,9%, а стоимость электроэнергии - на 26,5%.

Цены на горюче-смазочные материалы подросли за месяц еще на 2,9%, а их рост за последний год составил 33,6%. Стоимость проезда в автотранспорте в ноябре выросла в среднем на 2% (за год - на 18,7%), а билеты на поезда подорожали на 1,3% (за год - на 13,2%).

Отметим также, что в 9 декабря правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку до 9% годовых, чтобы выровнять влияние дополнительных проинфляционных рисков и обеспечить устойчивое снижение инфляции до целевого значения в 5%.

Напомним, что в октябре инфляция в Украине составила 0,9%, а за год с октября 2020 года - 10,9%. В сентябре текущего года эти показатели составляли соответственно 1,2% и 11%.