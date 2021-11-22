Фондовый рынок: мировые компании побили рекорд по IPO

С начала 2021 года около 2 тысяч 850 компаний во всем мире привлекли рекордные $600 млрд на первичном размещении акций (IPO), сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в текущем году мировой рынок IPO побил сразу два рекорда – по количеству сделок и по их объему.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2007 году, тогда компании привлекли около $420 млрд инвестиций.

Эксперты поясняют эти показатели рекордным ростом фондового рынка на фоне поддержки со стороны мировых центробанков. В свою очередь, восстановление экономик после пандемии наряду с мерами стимулирования способствовало росту доходов компаний.

Сделки с участием SPAC принесли рекордные $159 млрд, однако интерес к ним заметно упал, в том числе из-за давления со стороны регуляторов.

Как отмечает Bloomberg, лидером глобального рынка IPO является американский производитель электромобилей Rivian, который в ноябре привлек почти $12 млрд при оценке около $77 млрд. В течение первых дней торгов цены акций компании подскочила на 120%, вызвав высокий спрос со стороны инвесторов.

В Азии крупнейшим размещением ценных бумаг стал IPO китайского оператора сотовой связи China Telecom, который привлек $8,4 млрд.

В Европе лучший результат показала польская компания по доставке посылок InPost SA – $3,2 млрд.

Ранее сообщалось, что в США крупные банки и инвестиционные компании намерены до конца 2021 года запустить онлайн-платформу для проведения первичных размещений акций IPO.

Ранее Goldman Sachs, Morgan Stanley и некоторые другие банки запустили собственные системы прямой подачи заявок для облегчения проведения некоторых IPO, однако это пока не является общей практикой.