Топ-менеджмент Morgan Stanley не против добавить биткойн-фьючерсы в фонды банка

Руководство одного из крупнейших американских банков Morgan Stanley не исключает добавления производных на биткойн в несколько собственных фондов.

Об этом говорится в заявке для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает ForkLog.

Как отмечает издание, в документе упоминаются 12 фондов. Некоторые из них могут получить доступ к первой криптовалюте через расчетные фьючерсы или биткойн-траст компании Grayscale Investments (GBTC).

Согласно заявке, инвестиции возможны через дочернюю структуру, организованную на Кайманах в соответствии с местным законодательством.

Morgan Stanley допускает, что каждый из фондов может передать до 25% своих активов дочерней структуре, которая вложит их в биткойн.

Ранее стало известно, что Morgan Stanley планирует открыть аккредитованным инвесторам с капиталом не менее $2 млн доступ к биткойн-фондам.

Напомним, ранее стало известно, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs изучает возможность выхода на рынок криптовалют в рамках своей диджитал-стратегии.

Goldman Sachs направил запрос о предоставлении информации по поводу хранения цифровых активов.

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