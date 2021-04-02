  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 40 минут назад

Топ-менеджмент Morgan Stanley не против добавить биткойн-фьючерсы в фонды банка

Некоторые фонды могут получить доступ к первой криптовалюте через расчетные фьючерсы или биткойн-траст компании Grayscale Investments

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Руководство одного из крупнейших американских банков Morgan Stanley не исключает добавления производных на биткойн в несколько собственных фондов.

Об этом говорится в заявке для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает ForkLog.

Кратко и по делу в Telegram

Как отмечает издание, в документе упоминаются 12 фондов. Некоторые из них могут получить доступ к первой криптовалюте через расчетные фьючерсы или биткойн-траст компании Grayscale Investments (GBTC).

Согласно заявке, инвестиции возможны через дочернюю структуру, организованную на Кайманах в соответствии с местным законодательством. 

Читайте также:
Курс биткойна побил исторический рекорд: цена криптовалюты впервые превысила $60 тысяч

Morgan Stanley допускает, что каждый из фондов может передать до 25% своих активов дочерней структуре, которая вложит их в биткойн.

Ранее стало известно, что Morgan Stanley планирует открыть аккредитованным инвесторам с капиталом не менее $2 млн доступ к биткойн-фондам.

Напомним, ранее стало известно, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs изучает возможность выхода на рынок криптовалют в рамках своей диджитал-стратегии.

Goldman Sachs направил запрос о предоставлении информации по поводу хранения цифровых активов.

Фото: Depositphotos.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Visa решила добавить расчеты в криптовалюте
Visa решила добавить расчеты в криптовалюте
Первый пул для майнинга "зеленой" криптовалюты запущен в работу — СМИ
Первый пул для майнинга "зеленой" криптовалюты запущен в работу — СМИ
Редкий драгметалл опередил биткойн по темпам роста цен — СМИ
Редкий драгметалл опередил биткойн по темпам роста цен — СМИ
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Apple Maps появились рекомендации о требованиях 300 аэропортов мира по COVID-19

  3. СБУ пресекла нелегальный экспорт карпатской ели на миллионы гривен

  4. Ученый рассказал, сколько должен длиться в Украине локдаун

  5. Перестрелка маршрутчиков в Броварах: в суд ушло дело по 15 обвиняемым

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...