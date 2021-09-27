Фондовый рынок 6 минут назад

В США планируют запустить онлайн-платформу для проведения IPO

Онлайн-платформа позволит потенциальным покупателям ценных бумаг видеть условия размещения и подавать заявки через цифровые каналы

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В США крупные банки и инвестиционные компании намерены до конца 2021 года запустить онлайн-платформу для проведения первичных размещений акций (IPO).

Как сообщает The Wall Street Journal, созданием новой системы займется разработчик программного обеспечения Capital Markets Gateway LLC (CMG).

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По информации издания, эта компания уже разработала платформу, предоставляющую данные и аналитику о сделках с крупными пакетами акций, дополнительных эмиссиях и IPO, а также об организаторах этих сделок.

Затем компания планирует расширить свои услуги, чтобы инвесторы могли размещать свои заявки в рамках IPO и другие сделки на рынках акционерного капитала с помощью компьютера, а не делать это устно по телефону.

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Онлайн-платформа позволит потенциальным покупателям ценных бумаг видеть условия размещения и подавать заявки через цифровые каналы андеррайтерам, если у них есть соответствующие договоренности с ними. После прайсинга они смогут узнать итоги, включив вечером компьютер, а не дожидаться следующего утра для звонка в банк.

Ранее Goldman Sachs, Morgan Stanley и некоторые другие банки запустили собственные системы прямой подачи заявок для облегчения проведения некоторых IPO, однако это пока не является общей практикой.

Напомним, в апреле этого года американская криптобиржа Coinbase вышла на IPO на бирже NASDAQ. Первоначально отмечалось, что стоимость акций Coinbase составит $250, но торги начались с отметки в $381 за акцию и капитализацией в $99 млрд.

Позднее стало известно, что руководство криптовалютной биржи Binance заявило о листинге токенов, обеспеченных портфелем реальных акций компаний Microstrategy, Apple и Microsoft.

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