Goldman Sachs устроил распродажу ценных бумаг на $10,5 млрд

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs в ходе ряда крупных сделок распродал акции на $10,5 млрд.

Как сообщает Bloomberg, до открытия американских рынков банк продал ценные бумаги компаний Baidu Inc., Tencent Music Entertainment Group и Vipshop Holdings Ltd. на сумму $6,6 млрд.

После этого Goldman Sachs продал акции компаний ViacomCBS Inc., Discovery Inc., Farfetch Ltd., iQiyi Inc. и GSX Techedu Inc. на сумму $3,9 млрд.

По данным агентства, продажами, в основном, управлял американский финансовый конгломерат Morgan Stanley, а сумма некоторых сделок доходила до $1 млрд.

В Bloomberg отмечают, что продажа акций привела к колебанию стоимости каждой ценной бумаги, участвовавшей в крупных сделках.

Читайте также: Goldman Sachs планирует выйти на криптовалютный рынок

В частности, распродажа ценных бумаг привела к падению стоимости акций крупных китайских и американских компаний, в том числе, Alibaba Group Holding Ltd. и NetEase Inc., однако через некоторое рынок восстановился.

По мнению биржевых аналитиков, скорее всего, у одного из хедж-фондов или семейного офиса возникли проблемы, которые побудили их продавать акции.

Goldman Sachs — один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 года входит в промышленный индекс Доу Джонса.

Ранее сообщалось, что выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира упала на 11% и составила 39,1 млрд долларов.

Напомним, в октябре 2019 года украинско-американская компания Very Good Security, которая специализируется на кибербезопасности, привлекла $35 млн инвестиций в раунде B. Инвесторами выступили Goldman Sachs при участии Andreessen Horowitz и Vertex Ventures.