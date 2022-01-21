Акции Netflix рухнули на 20% из-за медленного прироста подписчиков

Темпы прироста новых подписчиков одного из крупнейших в мире стриминговых сервисов Netflix замедлились, что в конечном итоге привело к падению цен на акции компании.

Согласно квартальному отчету Netflix, чистый прирост числа подписчиков сервиса в октябре-декабре 2021 года оказался ниже ожиданий инвесторов. В четвертом квартале число пользователей платных сервисов Netflix выросло на 8,28 миллиона, достигнув 221,8 миллиона человек.

При этом в конце третьего квартала компания прогнозировала, что привлечет не меньше 8,5 миллиона человек за три месяца.

В итоге акции Netflix на сессии биржи NASDAQ на торгах 20 января обвалились на 19,92%, до $407 за акцию. Это произошло вследствие распродажи ценных бумаг.

Динамика падения акций Netflix

Теперь компания рассчитывает привлечь еще 2,5 миллиона подписчиков в первом квартале 2022 года. Эта планка ниже предыдущих достижений Netflix. В первом квартале 2021-го сервис привлек 4 миллиона подписчиков.

Тем временем в Украине Netflix быстро растет. Новость о том, что сервис снижает расценки, с большим интересом встретило огромное количество украинских зрителей.

Напоминаем, в октябре 2021 года Netflix запустил украинскую локализованную версию сервиса, которая предусматривает дублирование фильмов и сериалов на украинский язык.

Затем в начале ноября Netflix открыл загрузку собственных игр в Google App Store для своих подписчиков на устройствах Android.

Фото: Depositphotos